Вес достиг критической отметки: какая трагедия заставила сына Никаса Сафронова сбросить 150 кг

Сын Никаса Сафронова в последнее время очень преобразился. Что заставило его изменить образ жизни, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Сын Никаса Сафронова сбросил более чем 100 килограммов. Что за трагедия заставила молодого человека худеть? С помощью чего он терял вес? И как Лука затмил Орнеллу Мути? Почему народный художник РФ решил изменить завещание? И правда ли он собирается оставить своих многочисленных детей без наследства? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я очень счастлива быть здесь и горжусь моим хорошим другом Никасом. Он замечательный живописец. И я потрясена его работами», — заявила актриса Орнелла Мути.

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Легенда итальянского кино прилетела на открытие выставки Никаса Сафронова в Петербурге. Но в тот день взгляды присутствующих были прикованы вовсе не к кинодиве. А к сыну Сафронова Луке. Молодой человек, который еще совсем недавно покупал себе сразу несколько мест в самолете, теперь уменьшился как минимум вдвое.

Некоторые предположили, что 34-летний Лука воспользовался самым популярным у звезд методом — инъекциями препарата для диабетиков. С помощью него избавились от лишних килограммов многие знаменитости, в том числе Ким Кардашьян, Кристина Агилера, Кэти Перри. Вот только врачи предупреждают: принимать это средство без рекомендаций специалистов опасно.

«Это может привести к нарушению, конечно, эндокринных процессов в организме, работы поджелудочной железы», — уточнил пластический хирург Тимур Хайдаров.

Но если это действительно так, что заставило Луку пойти на столь серьезные жертвы? Может быть, страх остаться без наследства?

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Недавно заслуженный художник России Никас сделал сенсационное заявление. Сказал, что переписал завещание. И если раньше он собирался распределить свое имущество между детьми, то теперь решил оставить все городу. Сафронов не исключает, что курировать этот фонд будет один из его сыновей — Лука.

«Английскому точно ничего не надо. Итальянцу, который в Лондоне живет. Немец в Австрии живет, в Вене. Тоже ему особенно здесь ничего. Литовец такой вот у меня есть, Дима, но он тоже далек от этого», — рассказал художник.

Несмотря на редкое общение с наследниками, Никас с теплом отзывается о своих детях. Каждому помогает финансово. При этом их точное количество, кажется, не знает и сам Сафронов. Официальный сын один — Стефано. Еще трое внебрачных. Луку художник всегда выделял. Талантливый пианист, победитель международных конкурсов, папина гордость. Единственной проблемой был лишний вес.

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«Педагог его жаловался по музыке, что талантливый парень, самый талантливый в ЦМШ (Центральная музыкальная школа. — Прим. ред.), это школа для одаренных детей. Но полный», — поделился Сафронов.

Никас пытался уговорить юношу похудеть. В какой-то момент даже поставил ультиматум: если не сбросит вес, перестанет с ним общаться. Тот послушал папу и здорово преобразился. Но затем случилась беда. Лука насмерть сбил пенсионерку. Следствие установило, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Сын художника очень переживал. И по привычке заедал стресс. В какой-то момент его вес достиг критической отметки.

«270 есть. Больше мы не знаем, весов не нашли. Весы нынче мне доверяют для тест-драйвов. И, в общем, все не выдерживают», — признавался Лука Сафронов.

Музыкант сам говорил, что испытывает сложности из-за своих габаритов. А после видео, как молодой человек застрял в туалете самолета, об этих самых трудностях узнала вся страна.

«Я не умру в туалете!» — прокричал Сафронов-младший.

Но даже тот скандальный ролик, который стал достоянием общественности, не заставил Луку сесть на диету. Он продолжал утверждать, что чувствует себя прекрасно. И вдруг — такая разительная перемена.

«Насколько я знаю, у него же еще мама умерла. Такие стрессовые ситуации на самом деле могут вводить и в депрессию, и в такое состояние, когда даже не хочется есть», — высказался светский журналист Дмитрий Иноземцев.

Смерть родного человека стала тяжелым ударом для Сафронова. Из-за переживаний он стал худеть. И постепенно втянулся в процесс. Стал следить за питанием, больше двигаться.

«Он опять все-таки взялся усилием воли. Сейчас похудел, весит чуть больше 100 — 130-135. А весил больше 200», — уточнил художник.

«Я считаю, что Лука похудеть сам с таким весом не смог бы. Здесь, конечно, он обращался к серьезным специалистам. Это были, скорее всего, и хирурги. Они провели бариатрическую операцию. После такой операции, как правило, большого количества жира вы уже накопить не сможете по причине того, что не съедаете большое количество еды», — объяснила диетолог Александра Ноев.

Никас Сафронов, как может, поддерживает сына. Надеется, что печальные события заставят молодого человека всерьез задуматься о своем здоровье. И на этот раз Лука не свернет с половины пути. Тогда отец будет спокоен. И кто знает, может, даже снова перепишет завещание и наградит наследника если не квартирой, то раритетным предметом искусства. За силу воли и старания.