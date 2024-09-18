ВС РФ будут обеспечены серийными образцами современного оружия

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 47 0

Путин: ВС РФ будут обеспечены серийными образцами современного оружия

ВС РФ будут обеспечены серийными образцами современного оружия

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам Владимира Путина, в войска поступят средства поражения, бронетехники и многое другое.

Вооруженные силы (ВС) РФ будут обеспечены серийными образцами современных средств поражения, бронетехники, БПЛА и авиации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных ВС РФ.

«В войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, он отметил, что в конструкторских бюро и НИИ всесторонне изучают опыт специальной военной операции для повышения боевой мощи ВС РФ и совершенствования вооружения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин указал на важность для РФ экономики квалифицированных и высоких заработных плат. Президент назвал национальные проекты основным механизмом достижения масштабных целей.

Президент назвал национальные проекты основным механизмом достижения масштабных целей. В современных реалиях важно найти пути решения задач таким образом, чтобы специалисты с хорошей квалификацией могли жить со своими семьями в достатке.

+23° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
91.67
0.24 102.04
0.53
Зона сильной турбулентности: как пережить коридор затмений 18 сентября —...

Последние новости

21:21
Российские бойцы зачищают Курскую область от подбитой натовской техники ВСУ
21:10
Путин одобрил предложение МИД РФ о подписании договора с Ираном
21:02
Отсутствие секса и лишний вес: развеяны главные мифы о противозачаточных
20:54
ВС РФ будут обеспечены серийными образцами современного оружия
20:48
По факту стрельбы у офиса Wildberries в Москве возбудили уголовное дело
20:32
В Нижнем Тагиле начали сносить дом, в котором взорвался газ

Сейчас читают

Каждый пилот на счету: острый дефицит заставил США резко отказать Киеву
В мошенничестве подозревается. Пашаева отправили в СИЗО на два месяца
Осенний коридор открывается: что принесет лунное затмение 18 сентября 2024
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака