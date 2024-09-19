Из фонда президента выделили миллиард рублей на гранты родительским комитетам

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 24 0

Теперь на организацию мероприятий для школьников можно будет получить правительственный грант.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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На гранты для конкурсов среди родительских комитетов школ в России выделили один миллиард рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, идея о проведении новых конкурсов возникла еще при награждении участников «Это у нас семейное».

«Видя любовь, взаимное доверие, удивительную атмосферу этих прекрасных семей, честно, зависть такая хорошая, добрая», — сказал Кириенко об участниках «Это у нас семейное».

Конкурс завершился в июле, а уже в сентябре из резервного фонта президента РФ Владимира Путина был выделен один миллиард рублей на новые гранты.

Родительские комитеты школ могут получать на конкурсной основе от 500 тысяч до двух миллионов на реализацию различных проектов, заключил Кириенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о создании Всероссийского родительского комитета. Это объединение призвано наладить качественное взаимодействие между родителями и педагогами, чтобы воспитательные процесс как в школе, так и дома шел в едином направлении.

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