«Обычный рабочий день»: Верник прокомментировал новость о госпитализации Хабенского

Прежде в сети распространились сообщения о том, что артиста доставили в больницу.

С художественным руководителем — директором Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Константином Хабенским все в порядке. Сегодня он работает, как обычно. Об этом рассказал заместитель главы театра по связям с общественностью Вадим Верник в беседе с 5-tv.ru.

В сети прежде появилась информация о том, что Хабенского якобы госпитализировали. Однако Верник подчеркнул, что с артистом «все в порядке», а сегодня у него «обычный рабочий день в театре».

Кроме того, источник 5-tv.ru отметил, что Хабенский действительно обращался в поликлинику. Из медучреждения он "самотеком направился в больницу", врачи не ставили диагноз артисту.

Верник, в свою очередь, добавил, что 22 сентября Хабенский выступит в юбилейном показе спектакля «Поколение Маугли». Это совместный проект МХТ имени Чехова и Благотворительного фонда артиста, которому исполняется уже десять лет.

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Ранее 5-tv.ru писал, что новости о госпитализации 91-летнего народного артиста РСФСР Станислава Любшина сильно преувеличены. На самом же деле, как сообщили в МХТ имени Чехова, он проходил плановое обследование.