«Обычный рабочий день»: Верник прокомментировал новость о госпитализации Хабенского

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 40 0

В МХТ имени Чехова опровергли сообщения о госпитализации Константина Хабенского

«Обычный рабочий день»: Верник прокомментировал новость о госпитализации Хабенского

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прежде в сети распространились сообщения о том, что артиста доставили в больницу.

С художественным руководителем — директором Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Константином Хабенским все в порядке. Сегодня он работает, как обычно. Об этом рассказал заместитель главы театра по связям с общественностью Вадим Верник в беседе с 5-tv.ru.

В сети прежде появилась информация о том, что Хабенского якобы госпитализировали. Однако Верник подчеркнул, что с артистом «все в порядке», а сегодня у него «обычный рабочий день в театре».

Кроме того, источник 5-tv.ru отметил, что Хабенский действительно обращался в поликлинику. Из медучреждения он "самотеком направился в больницу", врачи не ставили диагноз артисту.

Верник, в свою очередь, добавил, что 22 сентября Хабенский выступит в юбилейном показе спектакля «Поколение Маугли». Это совместный проект МХТ имени Чехова и Благотворительного фонда артиста, которому исполняется уже десять лет.

Совместное дыхание: Хабенский назвал зрителей МХТ Чехова любопытными

Ранее 5-tv.ru писал, что новости о госпитализации 91-летнего народного артиста РСФСР Станислава Любшина сильно преувеличены. На самом же деле, как сообщили в МХТ имени Чехова, он проходил плановое обследование.

+20° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.67
0.24 102.04
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:12
В «Газпром-медиа» сообщили о закрытии Comedy Club
14:08
Обвиняемый в покушении на писателя Прилепина отказался от дачи показаний в суде
13:54
«Он худеет»: 17-килограммовый кот Крошик из Перми стал звездой Сети
13:41
Мартиросян о правоте мужчин и женщин в отношениях: «Не верить невозможно!»
13:33
Рябков: Запад ведет «юридическую войну» против России
13:24
Лефортовский суд провел беседу по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Сейчас читают

Умылись, попили и заболели: врачи предупредили о болезнях, которые передаются водой
«Космический бильярд»: уничтожит ли Землю астероид Апофис в 2029 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака