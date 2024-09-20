Сомнительная замена: почему «синдром чая с бутербродом» опасен для здоровья

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Синдром чая с бутербродом может привести к ожирению и онкологии

Сомнительная замена: почему «синдром чая с бутербродом» опасен для здоровья

Фото: 5-tv.ru

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Заменить вредный перекус можно нескольким простыми способами.

Перекус «быстрой» едой вроде бутербродов и крекеров может привести не только к изжоге, но и к диабету с онкологическими заболеваниями. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач Екатерина Кашух.

«Повышается вероятность скрытых воспалительных процессов, растет риск развития хронических заболеваний, в том числе онкологических», — отметила специалист.

«Синдром чая с бутербродом» считается таким образом питания, когда человек вместо полноценного приема пищи — обращается к перекусу. Например, питаясь бутербродами, крекерами, печеньем и прочей «быстрой» едой. По мнению врача, в таких случаях человек недобирает питательных веществ, а после начинаются проблемы.

Перекусы могут привести к проблемам ЖКТ, «наградив» человека изжогой или гастритом. При этом порция условного печенья содержит много калорий, что в итоге повышает риск ожирения, а также диабета второго типа. Более того, быстрые углеводы от снеков повышают уровень глюкозы, приводя к раздражительности и усталости сразу после их приема в пищу, напомнила Кашух.

Врач привела более здоровые варианты перекусов, которые помогут сохранить здоровье. Так, колбасу и сыр в бутерброде стоит поменять на запеченное мясо и овощи, а пшеничный хлеб на зерновой.

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