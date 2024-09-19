Схожая симптоматика: как отличить пневмонию от ОРВИ

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

Вирусолог Руденко назвала продолжительный кашель симптомом пневмонии

Схожая симптоматика: как отличить пневмонию от ОРВИ

Фото: 5-tv.ru

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Своевременное обращение к специалисту предотвратит вспышку болезни.

Вспышка пневмонии началась в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на руководителя отделения вирусологии имени академика А. А. Смородинцева Ларису Руденко.

По ее словам, пневмония и ОРВИ похожи симптомами — общая интоксикация организма, слабость, головные боли и повышение температуры. Но при пневмонии добавляются боль в груди, одышка и затяжной кашель, который тяжело поддается лечению.

«ОРВИ может привести к развитию пневмонии, причем вероятность этого зависит от состояния иммунной системы человека и интенсивности воздействия вируса. При ухудшении общего состояния, когда простудные симптомы, такие как насморк и повышенная температура, не проходят или усиливаются, и при появлении дополнительных признаков, включая боль в груди, одышку и продолжительный кашель, следует сразу же обратиться к врачу, так как эти симптомы могут указывать на начало пневмонии», — заявила Руденко.

Важно обращать внимание на ранние симптомы — небольшой кашель, насморк, першение или боль в горле. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться к лечащему врачу, ведь так можно предотвратить пневмонию.

Специалисты рекомендуют обязательно соблюдать дезинфекцию — в общественных местах пользоваться антисептиком и носить маску.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роспотребнадзор выяснил причину вспышки пневмонии в каменском лагере.

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