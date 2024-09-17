«Давно на зоне должен быть»: почему на экс-мужа Нюши подали заявление в полицию

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Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

Экс-мужа певицы Нюши заподозрили в мошенничестве с инвестициями

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Тема:
Задержание Елены Блиновской Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Экс-супруга Нюши обвинили в мошенничестве. Что может грозить бизнесмену, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Бывшего мужа певицы Нюши подозревают в мошенничестве. Кто подал на Игоря Сивова заявление в полицию? И что грозит бизнесмену? Почему, несмотря на череду скандалов, блогеры продолжают нарушать закон? В чем обвинили Валерию Чекалину? И как отметила свой день рождения Елена Блиновская? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: экс-супруга певицы Нюши обвинили в мошенничестве с инвестициями. По словам экспертов, если вина бизнесмена будет доказана, ему может грозить тюремный срок.

«Я думаю, что у него был определенный доход, который позволял, в принципе, жить нормально. Но я не думаю, что у Игоря огромные деньги, огромные счета», — выразил мнение светский журналист Денис Сорокин.

«Классическая схема: инфомошенник — пирамида — просто кидание на деньги. Он уже года три как на свободе зря ходит. Уже давно на зоне должен быть», — выразил мнение предприниматель Андрей Ковалев.

Игорь Сивов долгое время проработал на госслужбе. Но несколько лет назад ушел с должности чиновника и стал тренером личностного роста. Начал вести блог, учить людей осознанности и «пробуждению». Организовывал ретриты и марафоны.

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«Я был на одной из презентаций Нюши, и Игорь никогда не отказывался посветиться перед камерами. Ему всегда нравилось внимание журналистов», — рассказал Сорокин.

Но курсы Сивова не пользовались особой популярностью. Чтобы поддерживать достойный уровень жизни в Дубае, мужчина занялся инвестициями вместе со своим бизнес-партнером Денисом Фаткуллиным.

«Они выкупали, по-моему, аккаунты, на которых была реклама, у бизнесов, которые не могли эту рекламу уже открутить, и привлекали инвестиции, чтобы более с точки зрения маркетинга правильно открутить рекламу для других бизнесов с этих аккаунтов», — уточнила бизнес-психолог Полина Богомолова.

Сложности возникли после того, как бывший муж Нюши свел коллегу с неким своим знакомым из Казани. Бизнесмены предложили мужчине приумножить капитал, вложившись в один проект. В итоге тот якобы подписал договор инвестиционного займа на десять миллионов рублей. Но прибыли так и не дождался. Стал требовать свои деньги обратно. Однако смог вернуть только 500 тысяч, после чего написал заявление в полицию.

«На инвестиционную деятельность необходима лицензия. Нужно получить согласование, кто будет руководить, от Центрального Банка. И в данном случае никакие отписки и писюльки, которыми часто пытаются прикрыться инфо-предприниматели и бизнесмены так называемые, им не помогут. У меня нет никаких сомнений, что в данном случае этого не было», — объяснил юрист Александр Трещев.

Теперь предпринимателей обвиняют в мошенничестве. Денис в данный момент находится под домашним арестом. Игорь — в Дубае. И, судя по всему, возвращаться в Россию пока не планирует.

«Исходя из суммы, это часть четвертая статьи 159, где наказание может грозить до десяти лет лишения свободы. Не зря бывший муж Нюши находится сейчас в Дубае за границей», — уточнил юрист Трещев.

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Вряд ли экс-супруг певицы Нюши хочет повторить судьбу еще одного блогера — Елены Блиновской, которая уже почти год сидит в СИЗО. Недавно у королевы марафонов был день рождения. Раньше она закатывала шикарные вечеринки, на которых веселился весь бомонд. В этот раз вместо звезд шоу-бизнеса ее поздравляли сокамерницы.

На последнем заседании Блиновская частично признала вину в уклонении от уплаты налогов. Елена сказала, что была бы рада погасить задолженность. Но не может. Счета и имущество заблокированы. Поэтому ее защита пытается добиться признание блогера банкротом.

«В процедуре банкротства мы считаем, что будет возможно реализовать какое-то имущество. То имущество, которое у Елены есть для того, чтобы погасить недоимку по налогам», — рассказал адвокат Блиновской Иван Морозов.

Но даже если блогер внесет всю сумму, попасть домой в ближайшее время ей вряд ли удастся. Кроме неуплаты налогов, Елене вменяют еще и отмывание денежных средств незаконным путем. На очередном заседании суд продлил ее арест до 2 февраля 2025 года. А если вина Блиновской будет доказана, королеве марафонов может грозить до пяти лет лишения свободы.

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За последние годы произошло множество скандалов с участием интернет-звезд. В неуплате налогов обвиняли Дмитрия Портнягина, Анастасию Ивлееву, Гусейна Гасанова, Александру Митрошину и других. Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем задолжали государству 300 миллионов рублей. Но потом выплатили всю сумму. Казалось, все суды позади. Но недавно стало известно об очередном иске к блогеру.

Юрист Ани Багдасарян заявила, что купила премиальную программу Лерчек по личностному росту. Внесла миллион рублей. Но вместо обещанных видеоконсультаций Чекалина якобы унижала учениц. Отправляла худеть к своим диетологам. И под угрозой штрафа требовала, чтобы женщины заставляли мужей водить их на свидания.

«Основная претензия была в том, что не было выполнено того, что обещалось. Было гарантировано, что будет некая стратегия, будут поставлены некие задачи, которые я должна буду выполнить для того, чтобы достигнуть определенных результатов. Ничего этого сделано не было», — рассказала пострадавшая от блогера Валерии Чекалиной Ани Багдасарян.

«Просветление наступает не сразу. Те, кто покупал марафоны Блиновской, Лерчека, Шабутдинова, они в секте. И для них Лерчек — это божество. Но проходит какое-то время, мозги промываются: „Слушай, а с какого хрена я там миллион или пять отдала?“» — высказался предприниматель Ковалев.

Багдасарян завершила обучение. Ее примеру последовали еще четверо слушателей. Они потребовали вернуть им деньги. Но столкнулись с отказом. Теперь недовольные клиенты собираются отстаивать свои права в суде.

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