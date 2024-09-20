Холодное одиночество: замороженные останки сотрудника магазина нашли на рабочем месте
Fox News: в США сотрудники магазина нашли тело коллеги в морозильной камере
Фото: www.globallookpress.com / © Yao Jianfeng
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Компания сотрудничает с полицией для установления причин смерти.
В США нашли тело сотрудника сети супермаркетов Food Lion в морозильной камере одного из магазинов. Об этом пишет Fox News.
Инцидент произошел в штате Северная Каролина. Замороженные останки мужчины были найдены утром его коллегами. Сотрудники супермаркета сразу же вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители предположили, что смерть наступила по естественным причинам: мужчина нуждался в нуотложной медицинской помощи, но ее некому было оказать.
Представители сети Food Lion выразили глубокие соболезнования родным и близким умершего работника. Отмечается, что компания сотрудничает с полицией в расследовании для выяснения точных причин смерти.
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