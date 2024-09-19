Российские войска поразили главный центр специальной радиосвязи ГУ разведки ВСУ
За минувшие сутки нашими бойцами также было освобождено село Георгиевка в ДНР.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские войска нанесли удар по главному центру специальной радиосвязи главного управления (ГУ) разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Поражены главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах», — указано в сообщении пресс-службы МО.
В оборонном ведомстве также сообщили, что российские войска полностью освободили от ВСУ село Георгиевка в ДНР.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как на донецком направлении специальной военной операции российские силы уничтожили опорный пункт противника.
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