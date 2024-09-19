Российские войска поразили главный центр специальной радиосвязи ГУ разведки ВСУ

Российские войска нанесли удар по главному центру специальной радиосвязи главного управления (ГУ) разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Поражены главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах», — указано в сообщении пресс-службы МО.

В оборонном ведомстве также сообщили, что российские войска полностью освободили от ВСУ село Георгиевка в ДНР.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на донецком направлении специальной военной операции российские силы уничтожили опорный пункт противника.