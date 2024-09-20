Путин поставил задачу полностью закрыть потребности ВС РФ в дронах

О развитии беспилотных систем специального назначения говорили в Петербурге, где президент провел заседание военно-промышленной комиссии. Глава государства особо обратил внимание конструкторов и инженеров, насколько быстро сейчас меняются требования к технике, насколько оперативно приходится внедрять новые разработки. Какие еще требования к нашему ВПК услышал Роман Польшаков.

Рукопожатие и сразу доклад. Президенту показывают БЭКи — безэкипажные катера нашей разработки, робототехнические комплексы, а затем беспилотники, которые активно ищут и бьют врага в зоне СВО. Здесь практически все серийные птички разных производителей. О чем разговор, можно только догадываться, вся съемка без звука. Оно и понятно: многие образцы и технические характеристики — пока секрет. Но, судя по тому, что позже скажет президент на совещании военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения, отрасль развивается в нужном направлении.

«Я хочу сказать большое спасибо руководителям и сотрудникам предприятий за качественную и надежную технику. В том же направлении работают и многие другие организации ВПК, чья продукция также хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции», — подчеркнул Путин.

Рядом с президентом все время были Денис Мантуров, Андрей Белоусов, Максим Орешкин и Алексей Дюмин. Им презентовали и «народный ОПК» — изделия, которые разрабатывают и собирают волонтеры, в том числе прямо на передовой.

«Мы сталкивались и с такими случаями, когда от запроса из войск на какое-то устройство до момента уже нового, целиком сделанного, произведенного устройства и до применения его проходит две недели», — отметил заместитель руководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный.

Много новинок FPV, РЭБ, другие дроны, и главное их преимущество в том, что они работают под запросы из окопов, а они меняются каждые пару месяцев. Вот, например, наш ответ вражеской «Бабе-Яге».

«Это дрон „Ночная ведьма“, это тяжелый дрон с нестандартными частотами. Он предназначен для сброса с высоты боевых зарядов в ночное время, а также для перевозки грузов, боекомплектов и провизии на дальние расстояния», — поделился боец ОБТФ «Каскад» с позывным Максим.

Владимир Путин отметил, что народный ОПК встал в один ряд с мощными оборонными предприятиями и их продукция ничем не уступает.

«Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям народного ОПК запускать свои разработки в производства, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска. Отмечу, что с этого года действует национальный проект „Беспилотные авиационные системы“, который рассчитан до 2030 года. Среди его приоритетных направлений — содействие разработки и производству отечественных компонентов и материалов для беспилотников», — отметил российский лидер.

Например, в Хабаровске 98 процентов комплектующих дронов — российские. Скоро выйдут на выпуск пяти тысяч таких коптеров в месяц.

«Мы можем работать сбросами и выполнять дистанционное минирование местности. Просто выполнять поражение зажигательными боеприпасами», — уточнил военный из Хабаровска.

Второй год подряд президент проводит День оружейника на производстве боевых БПЛА. Прошлый — в Ижевске, ему показали ударные «Ланцеты». В этом году в Петербурге — разведывательные «Орланы».

Их отправляют с катапульты в небо, они помогают и артиллеристам, и военным летчикам выявлять цели. На кадрах уничтожение минометного расчета, на другом видео — командного пункта. А еще он работает как летающая лазерная указка: в инфракрасном диапазоне подсвечивает место, куда нанести удар корректируемым снарядом. Наводят его. На еще одних кадрах «Краснополь» из самоходки «Мста-С» уничтожает Abrams на авдеевском направлении.

«Выехали, как обычно, дали цель, отработали без запинок. Есть также три топора, это три семерки М. Есть Bradley, есть множество танков. Для более точной стрельбы используем «Краснополь», — поделился военный с позывным "Бабай".

«Орланов» целое семейство. Их постоянно модернизируют, учитывая опыт СВО. У новых больше размах крыльев, больше дальность полета и его время, больше полезной нагрузки, что позволяет установить и лучше камеру с новой системой наведения. А этот модифицированный 10-й с электродвигателем — бесшумный.

Дальше новые «Орланы», в том числе и ударные, покажут только президенту. Скоро они поступят на вооружение и станут сюрпризом для ВСУ. На совещании Владимир Путин подчеркнул, что нужно не сбавлять темпы и наращивать производство.

«Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, ну, а если сказать поточнее, практически в десять раз», — добавил российский лидер.

Но все еще есть над чем работать — над средствами РЭБ, внедрять искусственный интеллект.

«Подчеркну, нам нужно полностью закрыть потребности Вооруженных сил, а для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта. Чуть ли не каждую неделю происходит определенное обновление и кто быстрее реагирует на эти требования на поле боя, тот и побеждает. Одновременно с развитием беспилотников нужно искать действительно средства их радиоэлектронного и огневого поражения», — подчеркнул Путин.

Все это президент детально обсудил с оружейниками уже в закрытой части совещания: и объемы производства, и разработки, и тактико-технические характеристики новых моделей. А учитывая скорость, с которой новинки ВПК появляются на передовой, результаты этого разговора все увидят в ближайшее время.