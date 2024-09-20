Путин наградил 13 россиянок званием «Мать-героиня»

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Все они живут в разных регионах страны — от Еврейской автономной области до Карелии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» сразу 13-ти россиянкам. На государственном уровне президент отметил женщин, которые родили и воспитали десять и более детей.

Все они живут в разных регионах страны — от Еврейской автономной области до Карелии. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «родительская слава» семей, в которых семь и больше детей.

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Путин наградил 13 россиянок званием «Мать-героиня»

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