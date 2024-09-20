Евгения Гуцул объяснила сокращение властью Молдавии избирательных участков в РФ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 30 0

Гуцул: власти Молдавии боятся голосования на выборах сограждан, живущих в РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

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Вместо 17 участков для голосования остались только пять.

Власти Молдавии боятся голосов людей из диаспор, проживающих на территории России. Поэтому они сократили число избирательных участков в стране с 17 до пяти. По словам главы молдавской автономии Гагаузии Евгении Гуцул, политики боятся неугодных голосов, поэтому они и лишают находящихся за пределами государства сограждан выбирать президента.

Гуцул вернулась на родину после поездки в Россию 20 сентября, ее самолет приземлился в аэропорту Кишинева, где уже ждали журналисты. В беседе с ними политик заявила, что ситуация возмущает ее и весь народ придерживается того же мнения, однако гадать о причинах решения избавиться от участков для голосования не приходится.

«Чтобы у наших жителей, у нашей диаспоры, которая находится в РФ не было возможности и комфорта для голосования. Действительно, где-то на Западе избирательных участков открылось намного больше, чем в предыдущие выборы. Но это боязнь», — заявила глава Гагаузии.

Евгения Гуцул подчеркнула, что в этом году избирательных участков в разы меньше, чем было в 2021-м на предыдущих парламентских выборах. Действующая власть, уверена она, боится, что народ откажется голосовать за нынешнего президента. Из-за этого решения и другие кандидаты не могут зарегистрироваться и предъявить свое право на избрание в связи с отсутствием участков.

Выборы молдавского лидера пройдут 20 октября 2024 года. Одновременно с ними пройдет референдум о возможном вступлении страны в Европейский союз. Ранее 5-tv.ru сообщал, что русский язык могут исключить из официального оборота в Молдавии.

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