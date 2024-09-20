В Кремле указали на «живой» интерес к теме взрывов пейджеров в Ливане

Песков: тема взрывов пейджеров в Ливане интересна для спецслужб РФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Москва пока не обсуждала произошедшее с региональными партнерами.
В Кремле пока не обсуждали ситуацию с трагедией в Ливане. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
«Нет, пока никаких обсуждения не было. Разумеется, это такая тема для живого интереса для наших спецслужб, конечно же», — отметил Песков.
По словам спикера Кремля, работа в этом направлении будет вестись.
Массовый взрыв пейджеров в Ливане произошел 17 сентября. Электронные устройства, по которым общались члены движения «Хезболла», начали взрываться в Бейруте и других городах страны. На следующий день вслед за пейджерами продолжила подрываться другая техника: на воздух взлетели рации, ноутбуки, скутеры и автомобили.
Трагедия унесла жизни более 30 человек, почти три тысяч местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Движение «Хезболла» обвинило в провокации Израиль и пригрозило возмездием.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взорвавшиеся в Ливане рации обнаружены в свободной продаже в России.
Читайте также
56%
1.03 103.25
1.21
Нашли ошибку?