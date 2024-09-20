В Кремле указали на «живой» интерес к теме взрывов пейджеров в Ливане

Москва пока не обсуждала произошедшее с региональными партнерами.

В Кремле пока не обсуждали ситуацию с трагедией в Ливане. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Нет, пока никаких обсуждения не было. Разумеется, это такая тема для живого интереса для наших спецслужб, конечно же», — отметил Песков.

По словам спикера Кремля, работа в этом направлении будет вестись.

Массовый взрыв пейджеров в Ливане произошел 17 сентября. Электронные устройства, по которым общались члены движения «Хезболла», начали взрываться в Бейруте и других городах страны. На следующий день вслед за пейджерами продолжила подрываться другая техника: на воздух взлетели рации, ноутбуки, скутеры и автомобили.

Трагедия унесла жизни более 30 человек, почти три тысяч местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Движение «Хезболла» обвинило в провокации Израиль и пригрозило возмездием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взорвавшиеся в Ливане рации обнаружены в свободной продаже в России.