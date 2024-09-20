В Кремле указали на «живой» интерес к теме взрывов пейджеров в Ливане

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 37 0

Песков: тема взрывов пейджеров в Ливане интересна для спецслужб РФ 

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва пока не обсуждала произошедшее с региональными партнерами.

В Кремле пока не обсуждали ситуацию с трагедией в Ливане. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Нет, пока никаких обсуждения не было. Разумеется, это такая тема для живого интереса для наших спецслужб, конечно же», — отметил Песков.

По словам спикера Кремля, работа в этом направлении будет вестись.

Массовый взрыв пейджеров в Ливане произошел 17 сентября. Электронные устройства, по которым общались члены движения «Хезболла», начали взрываться в Бейруте и других городах страны. На следующий день вслед за пейджерами продолжила подрываться другая техника: на воздух взлетели рации, ноутбуки, скутеры и автомобили.

Трагедия унесла жизни более 30 человек, почти три тысяч местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Движение «Хезболла» обвинило в провокации Израиль и пригрозило возмездием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взорвавшиеся в Ливане рации обнаружены в свободной продаже в России.

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
92.70
1.03 103.25
1.21
Колодец питает всех жаждущих: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 сен...

Последние новости

14:35
«Она моя ровесница»: Бледанс поразили слухи о беременности Федункив
14:22
Пожар на производстве в Подольске достиг площади 4,8 тысячи квадратных метров
14:20
Собянин рассказал, как Московский скоростной диаметр изменил жизнь столицы
14:14
Объективная трактовка истории: что Путин обсудил с членами Совбеза
14:09
«Контроль будет восстановлен»: Песков о ситуации в Курской области
14:00
Управделами президента оценит, насколько Lada Aura подходит для госслужащих

Сейчас читают

Израиль начал масштабную атаку на Ливан: последние новости
«Совесть не позволила»: Надежда Гуськова в юности попадала в клубы оригинальным способом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака