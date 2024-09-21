Айсберги, моржи и мокрый снег: в России набирает популярность арктический туризм

Но пока эти направления все же для самых смелых.

Все популярнее становятся путешествия на Русский север и в Арктику. В этом году на Кольском полуострове — небывалый наплыв туристов. Но пока эти направления все же для самых смелых. Ведь большинство уникальных заповедников находятся в самых труднодоступных местах планеты.

Нужны новые маршруты и транспорт для любых условий. На чем и куда уже можно попасть, рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Увидеть настоящий айсберг, встретить моржей, услышать птичий базар на Земле Франца-Иосифа и устроить самое быстрое кругосветное путешествие через все меридианы вокруг Северного полюса!

«Под нами четыре километра воды, мокрый снег, мы будем есть шашлык на Северном полюсе, искать белых медведей, касаток и всяких других классных арктических живностей», — рассказывает участница экспедиции «Ледокол знаний — 2024» Элина Василевская.

«50 лет Победы» — один из мощнейших в мире атомных ледоколов. Он сопровождает суда по Северному морскому пути и только летом становится туристическим. Проживают пассажиры в самых настоящих каютах. Там все без излишеств: несколько спальных мест, удобства, рабочий стол, телевизор.

Без ресторанов, SPA и просторных бассейнов как в фильмах. Зато с посиделками в кают-компании, шумом от раскалывающегося под судном льда и уникальным сине-белым пейзажем в иллюминаторах.

Край континента, северное сияние, полярный день можно увидеть и с берега. В этом году на Кольском полуострове — небывалый наплыв туристов.

«Природа, экзотика! Где вы еще увидите такие виды? Где вы еще увидите в два часа ночи солнце? Виды, просторы, горизонты — это не описать двумя-тремя словами», — говорит мототурист, организатор туров по Кольскому полуострову, член Российского географического общества Максим Белов.

Искатели приключений забираются и дальше: Чукотка и Якутия — магнит, но пока только для самых смелых и любознательных.

«Теперь начали ездить и на Чукотку, хоть и труднодоступный регион, но все равно. Лететь девять часов на самолете, либо через Владивосток на пароходе можно добраться. Турист, когда приезжает на Чукотку, он погружается полностью в быт кочевников, традиционная еда, одежда», — говорит гид по Чукотскому автономному округу Евгений Кайпанау.

Арктический туризм уже выделяют как отдельную отрасль, но цифры пока не велики: в прошлом году по данным ассоциации туроператоров России на север отправились четыре миллиона путешественников.

Самое популярное направление — Красноярский край.

«Потому что Россия — это очень богатая страна, самая богатая страна во всех смыслах, и поэтому мы здесь. Как говорится, кладезь красноярской природы!» — говорит турист из Калуги Евгений.

Потому что транспортная доступность желает лучшего, признаются туристы. Над этим в ближайшие годы регионы планируют поработать.

«Транспортная составляющая — одна из самых важнейших, и, конечно, чудес ждать не стоит. Понятно, что за год все это не появится, но работа ведется. Но я бы еще отметила одну важную вещь, что, когда ты приезжаешь в арктический регион, это должен быть не просто релакс и отдых, это должно быть какое-то приключение, какое-то преодоление», — говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В разработке сейчас и десятки новых арктических маршрутов, отправной точкой которых должен стать Санкт-Петербург — Северная столица все-таки.

«Мы непосредственно граничим с арктическими регионами. В первую очередь, это Карелия, Архангельская область, дальше на север это Мурманская область, в принципе не так далеко и Ненецкий автономный округ находится, поэтому эти направления приоритетные для работы», — говорит исполняющий обязанности заместителя председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Илья Огородников.

Компании из Ленинградской области уже и транспорт подходящий готовят: болотоходы и вездеходы с герметичной стальной лодкой в основе пройдут, проплывут, проскользят где угодно.

На север такой транспорт отправится в январе, так что арктические путешествия станут еще интереснее и разнообразнее. Но, правда, не дешевле. Сделать поездки на север доступнее для туристов пока тоже лишь в планах. Один из вариантов, который рассматривают в Госдуме, кешбэк для гостей Арктики, то есть компенсация части расходов на путевки.