Физикам из России запретят доступ к Большому адронному коллайдеру в Швейцарии. Уже с 1 декабря сотни ученых, связанных с нашей страной, не смогут попасть в свои лаборатории, пишет журнал Nature. А тем, кто хочет продолжить работу, предлагают перейти в иностранные учреждения или навсегда уехать из России.

Как отмечает журнал, такое решение может больно ударить по европейскому центру ядерных исследований, ведь россияне вносили не только научный, но и финансовый вклад в модернизацию самого мощного в истории ускорителя частиц. Впрочем, наших ученых на Родине уже ждет свой суперколлайдер «Ника». Его испытания намечены как раз на декабрь, а создании участвуют специалисты из 30 стран. К слову, что фундаментальная наука до недавнего времени была единственной отраслью, которой не касались международные санкции.

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