«Смею вас заверить»: Лавров напомнил партнерам Киева об опасном оружии у РФ

Москва, как и весь мир, не хочет ядерной войны, поэтому использование «красной кнопки», как элемента шантажа несерьезно.

Россия обладает вооружением, которое готово к применению и способно привести к серьезным последствиям для западных хозяев украинского режима. Об этом в беседе с телеканалом Sky News Arabia заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», — заверил Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва надеется на внимание к своим заявлениям со стороны «умных людей, принимающих решения». Лавров выразил мнение, что никто не стремится к ядерной войне и что в подобных ситуациях ответственные лица понимают всю серьезность произошедшего.

«Говорить, что если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на „красную кнопку“ — несерьезно», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, сценарии применения ядерного оружия Россией изложены в официальных документах страны, как военная доктрина и «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Также министр отметил, что в документах названы условия, при которых могут применить ядерное оружие, включая случаи агрессии с использованием оружия массового уничтожения или агрессии, угрожающей существованию государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров обсудил с коллегами в Саудовской Аравии вопросы мировой безопасности.