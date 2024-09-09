Стратегический диалог: Сергей Лавров обсудил с коллегами в Саудовской Аравии вопросы мировой безопасности

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Лавров: Запад пытается «приватизировать» ООН

Фото, видео: mid.ru; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

По мнению министра иностранных дел, Запад не хочет договариваться по Украине по-честному.

Основные принципы обеспечения международной безопасности как в свете развития палестино-израильского, так и украинского конфликтов, прописаны в уставе ООН. Но главная проблема в том, что эти требования игнорирует Запад. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, который проходит в Эр-Рияде.

По словам нашего министра иностранных дел, Запад всячески старается подчинить себе такие структуры как ООН и ОБСЕ, в основном, через приватизацию ведущих должностей. Все для того, чтобы использовать эти организации по своему усмотрению.

«Они пытаются приватизировать, и не без успеха, Секретариат Организации Объединенных Наций, в котором все ведущие должности, прямо влияющие на работу ООН в сфере мира и безопасности, миротворчества, информационной политики, вопросы безопасности международных структур по всему миру, заняли представители Североатлантического альянса. Мы уже несколько раз официально ставили вопрос, что нужно пересмотреть в корне принцип и критерии формирования секретариата», — заявил Лавров.

По словам Сергея Лаврова, всевозможные уловки, к которым прибегают страны коллективного Запада под давлением США, направлены на то, чтобы навязать свой подход. И, тем самым, губят систему глобализации с опорой на принципы честной конкуренции, которую сами же распространяли с начала 1990-х годов.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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