США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

LBC: США и Британия вскоре тайно разрешат ВСУ бить западным оружием вглубь РФ

США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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Окончательное решение может быть принято на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.

США и Великобритания намерены в ближайшие недели тайно разрешить Украине бить своим оружием вглубь России. Об этом сообщает радиостанция LBC.

«Великобритания и США собираются дать согласие в частом порядке, изменение позиции будет подтверждено только после ударов первых ракет», — говорится в материале.

По данным СМИ, окончательное решение может быть принято на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. При этом в Белом доме обеспокоены тем, что разрешение на удары внутрь России может навредить предвыборной кампании кандидата от демократов Камалы Харрис.

Ранее в этот день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что разрешение Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России не станет решающим фактором в конфликте. Отвечая на вопрос о перспективах Киева с американскими ракетами ATACMS в арсенале, Сингх указала на бессмысленность их применения.

В свою очередь Bloomberg на днях сообщил, что британский премьер-министр Кир Стармер намерен заручиться поддержкой коллеги из Италии Джорджи Мелони в вопросе использования британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британскому экс-премьеру Борису Джонсону предрекли сидение в бункере из-за призывов бить вглубь России.

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