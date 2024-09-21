В Горловке из-за атаки беспилотника ВСУ погибли два человека
Дроны совершили обстрел жилого массива «Строитель».
Фото: 5-tv.ru
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В результате обстрела со стороны ВСУ жилого массива «Строитель» в Никитовском районе Горловки в ДНР погибли два человека. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела жилого массива „Строитель“ со стороны украинских террористов погиб водитель автобуса. Вечная память невинно убиенному», — говорится в сообщении.
Боевики нанесли удар по ДНР минувшей ночью. Из-за атаки беспилотника погиб водитель автобуса, также от полученных ранений в больнице скончалась жительница города.
Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким погибших. Он добавил, что после атаки ВСУ пострадали два человека.
Накануне несколько дронов ВСУ атаковали сотрудников МЧС России во время тушения пожара в ДНР. В МЧС подчеркнули, что личный состав успел укрыться от удара, но из-за него была повреждена пожарная автоцистерна.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ обстреляли несколько деревень в Курской области.
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