В Горловке из-за атаки беспилотника ВСУ погибли два человека

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 13 0

Дроны совершили обстрел жилого массива «Строитель».

В Горловке из-за атаки беспилотника ВСУ погибли два человека

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате обстрела со стороны ВСУ жилого массива «Строитель» в Никитовском районе Горловки в ДНР погибли два человека. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела жилого массива „Строитель“ со стороны украинских террористов погиб водитель автобуса. Вечная память невинно убиенному», — говорится в сообщении.

Боевики нанесли удар по ДНР минувшей ночью. Из-за атаки беспилотника погиб водитель автобуса, также от полученных ранений в больнице скончалась жительница города.

Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким погибших. Он добавил, что после атаки ВСУ пострадали два человека.

Накануне несколько дронов ВСУ атаковали сотрудников МЧС России во время тушения пожара в ДНР. В МЧС подчеркнули, что личный состав успел укрыться от удара, но из-за него была повреждена пожарная автоцистерна.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ обстреляли несколько деревень в Курской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
20 сент
Жилые дома, библиотека и ДК: ВСУ обстреляли несколько деревень в Курской области
20 сент
Два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА в Горловке
18 сент
В Тверской области организуют ПВР для эвакуированных жителей Торопца
18 сент
Четыре человека пострадали при ударе дрона ВСУ по служебному автобусу в Шебекино
18 сент
Силы ПВО уничтожили за ночь 54 беспилотника над пятью регионами России
18 сент
Горячая линия заработала в связи с частичной эвакуацией в Тверской области
18 сент
Силы ПВО отражают массовую атаку беспилотников на Тверскую область
15 сент
Силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России
15 сент
Губернатор Брянской области сообщил об отражении террористической атаки ВСУ
11 сент
Силы ПВО отражают налет украинских беспилотников на Мурманскую область
+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
92.58
-0.12 103.38
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
В Горловке из-за атаки беспилотника ВСУ погибли два человека
10:00
«Акация» для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО
9:40
Собянин: «Московская электронная школа» запустила новые сервисы к учебному году
9:22
«Стал рекордным»: в восьми городах-миллионниках увеличилась цена за аренду жилья
9:00
«Давно было замечено»: может ли классическая музыка вылечить вашу депрессию
8:44
Мы так жили 30 лет назад: что из сериала «Друзья» навсегда ушло в прошлое

Сейчас читают

Один процент за $1 млрд: Бакальчук раскрыл детали объединения Wildberries и Russ
«Лакомство, которое можно съесть раз в месяц»: чем грозит злоупотребление картофелем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака