Жилые дома, библиотека и ДК: ВСУ обстреляли несколько деревень в Курской области

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

Обстрел ВСУ уничтожил более 10 домов в Большесолдатском районе Курской области

Жилые дома, библиотека и ДК: ВСУ обстреляли несколько деревень в Курской области

Фото: Telegram / Владимир Зайцев / Zajcev_glava

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Украинские боевики продолжают наносить удары по населенным пунктам российского приграничья.

После обстрела ВСУ в Большесолдатском районе Курской области уничтожены больше десяти домов, библиотека и Дом культуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Владимир Зайцев.

«Сегодняшней ночью продолжились обстрелы по Большесолдатскому району. Вновь были обстреляны деревни Ржава, Бочанка, Красный клин, Щербачевка, Первомайская», — написал он.

Зайцев отметил, что украинские боевики атаковали мирных жителей приграничья, в том числе с помощью дрона «Баба Яга».

Накануне ВС РФ пресекли три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области. В результате ликвидировано до 20 украинских боевиков. Также противник потерял три боевые бронированные машины и один автомобиль. Один боевик взят в плен.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru показал, как в Тверской области организуют ПВР для эвакуированных жителей Торопца.

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