Армия США продолжает активно наращивать свое присутствие на Аляске

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 41 0

Politico: США перебросили эсминец и подразделение с ракетами на Аляску

Армия США продолжает активно наращивать свое присутствие на Аляске

Фото: www.globallookpress.com/© Sgt. Erin Conway/US Army

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Об этом стало известно из-западных СМИ.

США перебросили на Аляску эсминец Sterret и армейское подразделение с ракетами большой дальности. Об этом сообщает газета Politico.

По данным издания, такие шаги Вашингтон предпринимает из-за активности России и Китая в регионе. Эсминец USS Sterret уже находится у берегов Аляски, а ракетные войска высадились на отдаленном острове.

Кроме того, уже приведены в боевую готовность эскадрильи истребителей и других самолетов, которые базируются в том регионе.

Представители американского руководства сообщают, что Штаты тесно взаимодействуют с НАТО для получения разведданных о действиях России в окрестностях Аляски. Их слова привело издание Politico.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские и китайские бомбардировщики встревожили США. Летчики проводили совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями.

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