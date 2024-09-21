Армия США продолжает активно наращивать свое присутствие на Аляске
Politico: США перебросили эсминец и подразделение с ракетами на Аляску
Фото: www.globallookpress.com/© Sgt. Erin Conway/US Army
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Об этом стало известно из-западных СМИ.
США перебросили на Аляску эсминец Sterret и армейское подразделение с ракетами большой дальности. Об этом сообщает газета Politico.
По данным издания, такие шаги Вашингтон предпринимает из-за активности России и Китая в регионе. Эсминец USS Sterret уже находится у берегов Аляски, а ракетные войска высадились на отдаленном острове.
Кроме того, уже приведены в боевую готовность эскадрильи истребителей и других самолетов, которые базируются в том регионе.
Представители американского руководства сообщают, что Штаты тесно взаимодействуют с НАТО для получения разведданных о действиях России в окрестностях Аляски. Их слова привело издание Politico.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские и китайские бомбардировщики встревожили США. Летчики проводили совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями.
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