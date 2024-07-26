Переполох на Аляске: российские и китайские бомбардировщики встревожили США
Военные из РФ и КНР провели патрулирование над Чукотским и Беринговым морями
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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Летчики проводили совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями.
Американские пограничники сегодня были не на шутку встревожены. У Берегов Аляски впервые одновременно появились российские и китайские ракетоносцы и бомбардировщики.
Никакой угрозы они, естественно, не представляли. Военные из нашей страны и КНР проводили совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями, а также северной частью Тихого океана.
Летчики действовали строго в соответствии с положениями международного права. Патрулирование заняло более пяти часов, на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский истребитель подняли в воздух из-за двух американских бомбардировщиков.
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