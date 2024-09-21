Путин указал на важную роль Кирова в укреплении оборонного потенциала России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40 0

Президент назвал этот город красивым и современным, а также пожелал удачи его жителям.

Путин указал на важную роль Кирова в укреплении оборонного потенциала России

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Кировской области с 650-летием Кирова. Сообщение от президента опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 650-летием Кирова. Ваш город играет важную роль в укреплении индустриального, оборонного потенциала страны, развитии науки, культуры, образования. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, которые прославили Киров трудовыми свершениями и ратными подвигами», — сказано в поздравлении президента.

Путин отметил, что жители Кировской области и сегодня сражаются, защищая свою Родину, также храбро, как и их предки.

Президент назвал Киров красивым и современным городом, а также подчеркнул, что многие народные промыслы региона, в том числе знаменитая дымковская игрушка, известны на весь мир.

Владимир Путин пожелал всего самого хорошего жителям Кирова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза объективную трактовку истории.

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