Путин указал на важную роль Кирова в укреплении оборонного потенциала России

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Кировской области с 650-летием Кирова. Сообщение от президента опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 650-летием Кирова. Ваш город играет важную роль в укреплении индустриального, оборонного потенциала страны, развитии науки, культуры, образования. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, которые прославили Киров трудовыми свершениями и ратными подвигами», — сказано в поздравлении президента.

Путин отметил, что жители Кировской области и сегодня сражаются, защищая свою Родину, также храбро, как и их предки.

Президент назвал Киров красивым и современным городом, а также подчеркнул, что многие народные промыслы региона, в том числе знаменитая дымковская игрушка, известны на весь мир.

Владимир Путин пожелал всего самого хорошего жителям Кирова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза объективную трактовку истории.