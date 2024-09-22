«Если не нравится, то не смотрите»: Долина ответила критикам ее нового стиля

Артистку то и дело обвиняют в выборе нарядов не по возрасту.

Народная артистка РФ Лариса Долина высказалась о хейтерах, осуждающих ее за выбор дерзких и откровенных нарядов. Два года назад певица удивила поклонников своим преображением. Она похудела на 20 с лишним килограммов и полностью сменила стиль. В гардеробе появились эксцентричные вещи, очень много мини, высокие каблуки, ботфорты и блестки. Критики обвинили звезду в выборе образов не по возрасту.

Наряды знаменитостей в последнее время все чаще обсуждаются в соцсетях и прессе, каждый выход на сцену — под пристальным вниманием. Так, летом жертвой концертной моды стала Ольга Бузова. Малолетним гостям Дня защиты детей в Уфе, а точнее их родителям, пришелся не по вкусу костюм, напоминающий эротическое белье. Долину откровенность не пугает. Она считает, что в любом возрасте необходимо любить свое отражение в зеркале, кто бы что ни говорил.

В интервью на подкасте Марка Андерсона 69-летняя Лариса Александровна заявила, что отказываться от мини-юбок из-за мнений хейтеров она не собирается. Яркая одежда — всего лишь часть сценического образа, поэтому критика и советы выглядеть в соответствии с возрастом неуместны.

«Мне кажется, сейчас так ругать артистов — это неправильный подход. Потому что время другое, песни другие, артисты другие. Почему бы красивой женщине не выйти в шортах или в купальнике? Мадонна, например, выглядит хорошо. Почему не показать? Если не нравится, то не смотрите, смотрите других артистов. Выключите телевизор, посмотрите другую программу, почитайте сказку внукам и детям», — отрезала звезда.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лариса Долина разоткровенничалась о своем непростом характере. В работе она проявляет к коллегам высокие требования и даже называет себя стервой.