Луна в гармонии с Солнцем: как лучше провести 22 сентября

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 182 0

Последний выходной день поделится на две части.

Луна в гармонии с Солнцем: как лучше провести 22 сентября

Фото: 5-tv.ru

Выходные постепенно заканчиваются, а значит пришло время настроиться на новую рабочую неделю — это воскресенье разделится на две части, противоположные друг другу. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

С самого утра и до обеда Луна пробудет в чудесной гармонии с Солнцем. Это значит, что получится проснуться пораньше и сфокусироваться на тех делах, которые доставляют вам искреннее удовольствие и наполняют энергией — она еще понадобится. Эксперт посоветовала обратить внимание на личные проекты, заняться творчеством и рукоделием, а также провести время с семьей и близкими.

А вот после 13:00 по московскому времени картинка неожиданно изменится. Верный спутник Земли окажется в конфликте с Сатурном, из-за чего настанут не самые приятные часы, наполненные муторными и удручающими делами и задачами.

«Новая рабочая неделя еще не пришла, а вайб перегрузки уже здесь», — заметила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп для всех знаков зодиака на 22 сентября. Что сегодня уготовили звезды?

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Луна в гармонии с Солнцем: как лучше провести 22 сентября

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Луна в гармонии с Солнцем: как лучше провести 22 сентября

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