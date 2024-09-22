Генсек НАТО считает, что Запад не будет втянут в конфликт, если атака будет вестись из их оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг делает резкие и безответственные заявления об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, потому что скоро покинет свой пост. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил в диалоге с журналистом Павлом Зарубиным.

Запад одержим идеей продолжать конфликт руками украинцев. И у всех эта одержимость показывает себя по-разному — кто-то выбрал манипулировать только через официальные заявления и преподносить себя, как «тихих сострадальцев», а кто-то громит красноречивыми фразами в пух и прах.

«Он же человек уходящий, он скоро перестанет работать там, где он работает, поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет. Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе», — сказал Песков.

Представитель Кремля подметил и неоспоримый факт, что в Европе еще остались управленцы, которые оценивают все здраво и с упором на точную информацию, а не ведут себя так, будто бы они на базаре. Это внушает надежду на то, что Запад еще не до конца потерян и политическая ситуация в мире может наладиться.

В понедельник, 16 сентября, Йенс заявил, что разрешение Европейского альянса на удары киевским режимом их оружием по территории РФ никак не втягивает Запад в конфликт между Россией и Украиной.

По предварительной информации, пост Столтенберга с 1 октября текущего года займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заявил Песков о ситуации в Курской области.