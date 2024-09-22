«Человек уходящий»: Песков объяснил резкие заявления Столтенберга об ударах по РФ

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 37 0

Песков: Столтенберг покинет свой пост, поэтому делает безответственные заявления

«Человек уходящий»: Песков объяснил резкие заявления Столтенберга об ударах по РФ

Фото: www.globallookpress.com/© Adrian Wyld

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генсек НАТО считает, что Запад не будет втянут в конфликт, если атака будет вестись из их оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг делает резкие и безответственные заявления об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, потому что скоро покинет свой пост. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил в диалоге с журналистом Павлом Зарубиным.

Запад одержим идеей продолжать конфликт руками украинцев. И у всех эта одержимость показывает себя по-разному — кто-то выбрал манипулировать только через официальные заявления и преподносить себя, как «тихих сострадальцев», а кто-то громит красноречивыми фразами в пух и прах.

«Он же человек уходящий, он скоро перестанет работать там, где он работает, поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет. Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе», — сказал Песков.

Представитель Кремля подметил и неоспоримый факт, что в Европе еще остались управленцы, которые оценивают все здраво и с упором на точную информацию, а не ведут себя так, будто бы они на базаре. Это внушает надежду на то, что Запад еще не до конца потерян и политическая ситуация в мире может наладиться.

В понедельник, 16 сентября, Йенс заявил, что разрешение Европейского альянса на удары киевским режимом их оружием по территории РФ никак не втягивает Запад в конфликт между Россией и Украиной.

По предварительной информации, пост Столтенберга с 1 октября текущего года займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заявил Песков о ситуации в Курской области.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Луна в гармонии с Солнцем: как лучше провести 22 сентября

Последние новости

15:17
После смерти Мэттью Перри актеры из «Друзей» переживают за состояние еще одного коллеги
14:46
«Специально выдумывает»: Алсу обвинила адвоката бывшего мужа во лжи
14:32
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков
14:12
«Человек уходящий»: Песков объяснил резкие заявления Столтенберга об ударах по РФ
13:42
«На девятом месяце»: мать умерших от отравления пельменями детей оказалась беременной
13:24
«Уже можно назвать потерянным»: в ВСУ сделали признание о Красноармейске

Сейчас читают

«У меня с рук упал»: тетя умерших после ужина пельменями детей поделилась подробностями трагедии
Луна в гармонии с Солнцем: как лучше провести 22 сентября
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Аким и Анна: почему 22 сентября нельзя спать при лунном свете

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака