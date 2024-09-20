«Контроль будет восстановлен»: Песков о ситуации в Курской области

Песков заявил, что ВС РФ освободят Курскую область от ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Песков охарактеризовал ситуацию в приграничье как «чрезвычайную».
Российские военные смогут освободить Курскую область и все приграничье России от Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Наши военные делают свою работу. Они ее сделают, контроль будет восстановлен. У нас в этом сомнений нет», — прокомментировал он.
Песков охарактеризовал ситуацию в Курской области как «чрезвычайную», однако подчеркнул, что она будет «своевременно исправлена».
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мобилизованных в ВСУ из тюрем украинцев избивают и оскорбляют.
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