После смерти Мэттью Перри актеры из «Друзей» переживают за состояние еще одного коллеги

Актер ушел в себя и сильно растолстел. О ком именно идет речь и что с ним происходит?

Актеры сериала «Друзья» не узнали сильно изменившегося коллегу по цеху Мэтта Леблана. Об этом источник сообщил In Touch Weekly.

После смерти их товарища по работе в кадре Мэттью Перри, эмоциональное состояние всей команды пошатнулось. Сильнее всего удар сказался на Леблане. Он стал очень замкнутым, а внешний вид значительно ухудшился — знаменитость сильно растолстел. Если смена имиджа актера из «Друзей» не так смущает его коллег, то вот внутреннее состояние — очень тревожит.

«Мэтт вышел на связь после трагической гибели Мэттью. Но помимо этого он просто затаился и не проявляет никакого интереса к общению. Всем грустно на это смотреть», — сообщил изданию инсайдер.

Леблан славился жизнерадостностью и открытостью. Но после смерти Мэттью Перри что-то внутри него сломалось. От былого Мэтта не осталась ни следа. Коллеги надеяться помочь ему своей поддержкой и вытянуть из тяжелого состояния.

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