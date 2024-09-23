«Без подтверждения безопасности»: что было в пельменях, из-за которых умерли четыре ребенка

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Евгения Романова
Евгения Романова 104 0

Нарушения выявлены в магазине, где купила пельмени отравившаяся семья

Фото, видео: ТАСС/Епанчинцев Евгений; Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom; 5-tv.ru

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Правоохранители проверили место, где, предварительно, была куплена опасная продукция.

Магазин «Олимп» в Назаровском районе Красноярского края, в котором купила еду отравившаяся семья, продавал продукты без документов и осуществлял свою деятельность с нарушениями ветеринарных требований. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«По результатам анализа ФГИС „Меркурий“ можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость», — говорится в сообщении.

Установлено, что за 2024 года на адрес магазина на продукцию животного происхождения был оформлен 41 ветеринарный документ. При этом соответствующая документация на пельмени, которые, предположительно, могла купить отравившаяся семья, индивидуальный предприниматель Цирюльник И. М. оформил в ФГИС «Меркурий» только 23 сентября. В частности, в ней говорилось о шести партии продукции общим весом 21 килограмм от четырех производителей.

Следовательно, основная часть продукции продавалась в магазине без необходимых сопроводительных документов. Происхождение товаров неизвестно, а значит, их употребление может быть опасно.

ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту сбыта товара продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.

Основной версией произошедшего, по данным СК, является употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом. Правоохранители допросили хозяина магазина, продавца, фельдшера, а также родственников пострадавшей семьи.

Накануне в Красноярском крае отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. Все ее члены около 11 часов утра 21 сентября почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления. В результате скончались четыре ребенка. Их родители находятся в больнице, недавно они только пришли в сознание.

Дело взяло на контроль ГСУ СК РФ. Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали: смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Уточняется, что рассматривается несколько версий произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в больнице умер четвертый ребенок отравившейся в Красноярском крае семьи. Девочка скончалась в реанимации.

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