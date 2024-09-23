Просто и без отравлений: как правильно сушить и мариновать грибы

Существует несколько правил, несоблюдение которых может быть чревато неприятными последствиями.

Если неправильно засушить или замариновать грибы, их употребление может грозить серьезными последствиями для здоровья, например, таким заболеванием как ботулизм. Агентство URA.RU рассказало о нюансах заготовки грибов, которые помогут избежать рисков.

Как правильно сушить грибы

Первым делом стоит очистить, промыть и нарезать собранные грибы пластинами. Чтобы они не впитали воду, перед сушкой стоит протереть их чистой влажной тряпкой.

Сушить грибы можно в сушилке при температуре 40-50 градусов, на это уйдет порядка шести часов. Также есть вариант сушки в духовке. Здесь понадобится около 12 часов, а температура должна достигать 60 градусов. Крышку духовки лучше оставить приоткрытой.

Приготовление к маринованию

Для маринования лучше всего подходят опята, маслята, лисички, подосиновики, белые грибы и также шампиньоны. Их нужно очистить, и тщательно промыть под водой, а после позволить стечь влаге, чтобы как раз избежать попадания возбудителя ботулизма.

Обычно перед тем, как мариновать, грибы не нужно замачивать. Исключением являются грузди и волнушки. Их нужно вымочить в соленом растворе с добавлением лимонного сока, а затем варить в течение десяти минут.

Как правильно мариновать грибы

Некоторые грибы, например, шампиньоны, можно мариновать без предварительной варки. Остальные нужно кипятить примерно 20 минут, после слить воду и залить грибы горячим маринадом.

Перед консервацией грибы варят около получаса, а после обжаривают в большом количестве масла, до полного выпаривания жидкости.

Консервировать их можно после того, как их отварили в течение 20-30 минут, а также обжарили в большом количестве масла — до выпаривания жидкости. Потом их следует посолить, добавить столовую ложку уксуса на килограмм и перемешать. И уже после разложить в стерилизованные банки и залить горячим маслом.

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