Из осени в зиму: лучшие рецепты заготовок на холодное время года

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 25 0

Эти лакомства обязательно разнообразят ваш рацион через несколько месяцев.

Из осени в зиму: лучшие рецепты заготовок на холодное время года

Фото: 5-tv.ru

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Осень только наступила, однако уже настало время для приготовления заготовок на зиму. Ведь каждый в холодное время года захочет порадовать себя лакомыми вкусностями, которые станут прекрасным дополнением к горячим блюдам. О лучших рецептах пишет URA.RU.

Закуска из баклажанов и помидоров

Зимний стол обязательно дополнит аппетитная закуска из спелых баклажанов и помидоров. Для приготовления вам понадобится:

  • Один килограмм баклажанов;
  • Четыре помидора;
  • Пять зубчиков чеснока;
  • Два перца чили;
  • Одна чайная ложка соли;
  • Две столовые ложки сахара;
  • Две столовые ложки уксуса 9%;
  • Оливковое масло по вкусу.

Процесс готовки совсем не сложный — необходимо тщательно промыть баклажаны, а после нарезать их кубиками. Далее нужно добавить соль, перемещать кусочки и оставить их примерно на полчаса, чтобы ушла горечь.

Затем нарезаем помидоры, удаляем плодоножки и нарезаем кубиками. Очищаем и измельчаем чеснок, а перец чили режем.

Приступаем к термической обработке: найти стоит глубокую сковородку и налить в нее немного оливкового масла. Когда плита нагреется, необходимо выложить баклажаны и оставить их под крышкой тушиться на 15 минут. Важно не забывать помешивать. После добавьте помидоры и готовьте также около десяти минут.

Добавьте все оставшиеся приправы и ингредиенты и оставьте блюдо на пять минут. Пока закуска еще не остыла, разлейте получившуюся смесь по стерилизованным банкам и оставьте на 10 минут. Немного погодя, закупорьте.

Лечо из болгарского перца

Таким же вкусным и питательным рецептом станет лечо из болгарского перца.

Вам необходимо подготовить:

  • Два килограмма болгарского перца;
  • 600 граммов моркови;
  • 600 граммов репчатого лука;
  • 1,7 килограмма помидоров;
  • 100 миллиграммов растительного масла;
  • 90 миллиграммов уксуса 9%;
  • Две столовые ложки соли;
  • 200 граммов сахара;
  • Три столовые ложки томатной пасты.

Первый этап такой же не сложный, как и в прошлом рецепте: все овощи нужно промыть и нарезать, а морковь натереть на терке. После необходимо помидоры превратить в единую массу и соединить в кастрюле с солью, сахаром, растительным маслом и томатной пастой.

«Смесь» нужно довести до кипения, а затем опустить туда лук и тушить блюдо около семи минут, добавив после морковь. Готовьте лечо еще полчаса, влейте уксус и выложите перцы. Осталось варить всего 20 минут.

Также разлейте все по банкам и закатайте крышки. Важно укутать блюдо до полного остывания. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о простых рецептах засолки огурцов.

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