Из осени в зиму: лучшие рецепты заготовок на холодное время года

Эти лакомства обязательно разнообразят ваш рацион через несколько месяцев.
Фото: 5-tv.ru
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Осень только наступила, однако уже настало время для приготовления заготовок на зиму. Ведь каждый в холодное время года захочет порадовать себя лакомыми вкусностями, которые станут прекрасным дополнением к горячим блюдам. О лучших рецептах пишет URA.RU.
Закуска из баклажанов и помидоров
Зимний стол обязательно дополнит аппетитная закуска из спелых баклажанов и помидоров. Для приготовления вам понадобится:
- Один килограмм баклажанов;
- Четыре помидора;
- Пять зубчиков чеснока;
- Два перца чили;
- Одна чайная ложка соли;
- Две столовые ложки сахара;
- Две столовые ложки уксуса 9%;
- Оливковое масло по вкусу.
Процесс готовки совсем не сложный — необходимо тщательно промыть баклажаны, а после нарезать их кубиками. Далее нужно добавить соль, перемещать кусочки и оставить их примерно на полчаса, чтобы ушла горечь.
Затем нарезаем помидоры, удаляем плодоножки и нарезаем кубиками. Очищаем и измельчаем чеснок, а перец чили режем.
Приступаем к термической обработке: найти стоит глубокую сковородку и налить в нее немного оливкового масла. Когда плита нагреется, необходимо выложить баклажаны и оставить их под крышкой тушиться на 15 минут. Важно не забывать помешивать. После добавьте помидоры и готовьте также около десяти минут.
Добавьте все оставшиеся приправы и ингредиенты и оставьте блюдо на пять минут. Пока закуска еще не остыла, разлейте получившуюся смесь по стерилизованным банкам и оставьте на 10 минут. Немного погодя, закупорьте.
Лечо из болгарского перца
Таким же вкусным и питательным рецептом станет лечо из болгарского перца.
Вам необходимо подготовить:
- Два килограмма болгарского перца;
- 600 граммов моркови;
- 600 граммов репчатого лука;
- 1,7 килограмма помидоров;
- 100 миллиграммов растительного масла;
- 90 миллиграммов уксуса 9%;
- Две столовые ложки соли;
- 200 граммов сахара;
- Три столовые ложки томатной пасты.
Первый этап такой же не сложный, как и в прошлом рецепте: все овощи нужно промыть и нарезать, а морковь натереть на терке. После необходимо помидоры превратить в единую массу и соединить в кастрюле с солью, сахаром, растительным маслом и томатной пастой.
«Смесь» нужно довести до кипения, а затем опустить туда лук и тушить блюдо около семи минут, добавив после морковь. Готовьте лечо еще полчаса, влейте уксус и выложите перцы. Осталось варить всего 20 минут.
Также разлейте все по банкам и закатайте крышки. Важно укутать блюдо до полного остывания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о простых рецептах засолки огурцов.
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