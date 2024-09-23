Семейная трагедия: как ужин пельменями обернулся смертью четырех детей

Родители только недавно пришли в сознание, теперь правоохранители допрашивают их.

Женщина, семья которой, как предполагается, отравилась пельменями и курицей в Красноярском крае, во время готовки не добавляла в блюда посторонних веществ. Это следует из показаний, которые мать четырех погибших детей дала следователям.

Она рассказала, что купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. 20 сентября женщина сварила пельмени, которые съели она, ее муж и двое детей. В обед того же дня полуфабрикаты сварили двое детей самостоятельно и употребили их в пищу.

Вечером родители ели курицу с картошкой, а дети пельмени. При этом приправу женщина добавляла только при приготовлении мяса птицы.

Утром 21 сентября дети стали жаловаться на плохое самочувствие. По словам женщины, у них начались тошнота и боль в животе. Позднее и у взрослых появились признаки кишечного расстройства.

Последний ужин семейства в полном составе

Об инциденте, случившемся в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, стало известно в субботу, 21 сентября. Семья из шести человек: мать, отец и дети шести, 11, 12 и 13 лет, употребила на ужин курицу и пельмени из местного магазина «Олимп». После этого у всех проявились признаки сильной интоксикации: рвота, головокружение, спутанность сознания.

Утром того же дня пострадавшие обратились в местную больницу с признаками пищевого отравления. В результате резкого ухудшения самочувствия умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Их родные на тот момент находились в тяжелом состоянии.

Источник 5-tv.ru рассказал, что выживших членов семьи авиацией доставили на лечение в Красноярск и Ачинск. Двоих детей поместили в Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, их отца — в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи имени Карповича, а мать — в краевой Центр охраны материнства и детства № 2 в Ачинске.

На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка, а сегодня скончалось последнее чадо в семействе — 12-летняя девочка. Кроме того, есть предположение, что мать умерших детей находится сейчас на девятом месяце беременности.

Сегодня утром родители четверых детей, погибших из-за отравления, пришли в сознание.

Как родственники пытались помочь пострадавшим

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Прокуратура Красноярского края; 5-tv.ru

Ирина Ломакина — тетя отравившейся семьи в Красноярском крае — в беседе с 5-tv.ru рассказала, что буквально на руках заносила детей в машину, чтобы отвести их в больницу.

«Приехала, не могла достучаться. Он кое-как вышел, назад уже сам зайти не мог, я его завела. Дети кучкой вышли, маленького, среднего подпихивали перед собой, я его в охапку и вытащила, машина тут стояла. Он у меня с рук обмяк, упал. Я его волоком в машину», — поделилась родственница пострадавших.

Также брат главы отравившегося семейства Алексей Виноградов рассказал, что его супруга пыталась помочь детям до тех пор, пока бригада скорой помощи не приехала на место. При этом рядом были местные медики.

Помимо этого, корреспонденты пообщались с соседом семьи Алексеем Сидоренко. Мужчина рассказал, что в день происшествия увидел машины оперативных служб. О случившемся он узнал из новостей в интернете.

Первые показания главы семейства

Момент покупки продуктов мамой отравившегося семейства. Telegram/Прокуратура Красноярского края/ krpronws

Отравившаяся семья под Красноярском впервые купила пельмени другой марки. Как рассказал отец умерших детей в беседе с СУ СКР по региону, прежде они покупали полуфабрикаты одной и той же фирмы.

Курицу и пельмени приготовила мать семейства на обед. По словам мужчины, мясо не ела старшая дочь, но пельмени попробовали все. Вечером взрослые и дети съели и курицу. Утром у всех членов семьи ухудшилось самочувствие — их тошнило, болел живот.

Мужчина принял лекарство в связи с ухудшением состояния, но это не помогло. Позднее старшая дочь потеряла сознание. После этого всю семью госпитализировали. Что было дальше отец почти не помнит, потому что у него стало темнеть в глазах и кружилась голова.

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Магазин с вероятной смертельной продукцией

5-tv.ru

По данным источника 5-tv.ru, покупные пельмени были самодельными, марки на них не было. Курица же была замороженная — ее семья готовила дома самостоятельно. Продавец того самого магазина «Олимп» отметила в беседе с Пятым каналом, что Роспотребнадзор взял продукцию на экспертизу.

Россельхознадзор выяснил, что магазин «Олимп» продавал основную часть продукции без необходимых сопроводительных документов. Происхождение товаров неизвестно, а значит, их употребление может быть опасно. Магазин также осуществлял свою деятельность с нарушениями ветеринарных требований.

При этом стоит отметить, что другие жители села в Красноярском крае не обращались за помощью к медикам. Об этом сообщили в региональном главке СКР в беседе с РИА Новости.

Работа правоохранителей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Следователи изъяли из магазина и из дома семьи продукты питания и иные вещества. Рассматриваются несколько вариантов произошедшего. В том числе правоохранители предполагают, что семья могла по ошибке употребить за ужином вместо приправы пестициды.

Основной же версией является употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом. Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть детей «наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества».

Третьей версией является отравление продуктами собственного хозяйства из-за наличия у семьи крупного рогатого скота. Заместитель прокурора Красноярского края поручил назначить ветеринарную судебную экспертизу по имеющимся в хозяйстве животным и их корму.

Кроме того, пресс-служба надзорного ведомства сообщила в Telegram-канале, что в квартире отравившейся семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета, находящееся в кухонном шкафу, а также антибиотик для крупного рогатого скота, который хранился в холодильнике.

Поручено также установить характер взаимоотношений в семье и психическое состояние взрослых и детей перед трагедией.

«С учетом неудовлетворительного состояния жилого помещения местная прокуратура проверит работу органов профилактики с семьей», — сообщили в прокуратуре.

Следует отметить, что правоохранители уже допросили хозяина магазина, продавца, фельдшера, а также родственников пострадавшей семьи. Еще в ведомстве рассказали, что дом семейства обрабатывался дихлофосом в день трагедии.

«Родители говорят, что обрабатывали дом дихлофосом в этот день. В это время дети находились на улице, погуляли, потом зашли. Мама начала готовить ужин», — приводит сообщение РИА Новости.

Что известно о семье

Брат отца умерших детей после отравления Алексей Виноградов рассказал в беседе с сотрудниками прокуратуры об отношениях детей с родителями.

«Никогда не жаловались они. Дети папу с мамой любили», — сказал мужчина.

Сосед семьи Алексей Сидоренко в беседе с 5-tv.ru тоже подчеркнул, что супруги являются хорошими людьми, работящими.

«Как о родителях одни плюсы можно назвать. Шок. Не только у меня, но и у всех, кто их знал: у близких, у родственников и друзей. Конечно, шок. Горе для семьи большое <…> Дети у них очень воспитанные», — подчеркнул он.

В надзорном ведомстве сообщали, что семья не стоит на учете в органах системы профилактики и положительно характеризуется по месту жительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что было в пельменях, из-за которых могли умереть четыре ребенка.