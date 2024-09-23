От атомной энергетики до ИИ: Путин и Ковальчук обсудили прорывы российской науки
Целый спектр разработок, о которых несколько лет назад могли говорить лишь в теории, теперь стал реальностью.
Фото, видео: Фото: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
От сферы атомной энергетики до нейроморфной инженерии и развития технологий на базе искусственного интеллекта - прорывные разработки, которые способны вывести на новый уровень не только отечественную, но и всю мировую науку, сегодня в Кремле обсуждали президент РФ Владимир Путин и глава Курчатовского института Михаил Ковавльчук.
О проектах настоящего, которые еще недавно казались за гранью фантастики — в репортаже корреспондента «Известий» Виктора Синеока.
По форме — встреча, по сути — отчет о научных прорывах.
«Ну, „Курчатник“ — это уже не институт, это целая агломерация различных учреждений, причем так разнопланово развивается и занимается практически чуть ли не всеми направлениями исследований, да? Что, как вы думаете, является все-таки приоритетным?» — поинтересовался президент РФ Владимир Путин.
«Вы знаете, Владимир Владимирович, приоритетом является то, что вы определили своими указами», — ответил руководитель Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Всего этих указов шесть, но направлений работы Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» — тысячи. Михаил Ковальчук рассказал про главные, и некоторые разработки Путина особо заинтересовали. Например, новый обитаемый аппарат для контроля нашего газопровода в Черном море. Опускается он на глубину до 2,2 тысячи метров.
«На Севмаше, например, заложен сейчас аппарат, вот помните, вы опускались, бриг смотрели, затонувший на Балтике бриг «Олег», — уточнил Ковальчук.
«Два километра я опускался на Байкале, 1,9 километра с чем-то», — вспоминает Путин.
«Здесь 2,2 километра, это обитаемый аппарат. И сейчас мы создаем тоже с «Газпромом» аппарат телеуправляемый, который выбрасывается оттуда и на кабеле ходит, для проверки этих манифольдов и всего «Газпрома», — добавил Ковальчук.
«На такой глубине в Черном море, я думаю, ничего не видно. Сероводородная среда», — отметил российский лидер.
Президент знает это на собственном опыте. В августе 2009 года он опускался на аппарате «Мир-1» ко дну Байкала. Всматриваться пришлось внимательно. Увиденное Путин потом назвал «густым супом из планктона». Это при том, что в Байкале вода прозрачная. В Черном море — мутнее. Но специалистам нужно осматривать состояние ниток «Турецкого потока». В свете последних событий важная вещь. Международная политика меняет отечественную науку, часто к лучшему. Ученые «Курчатовского института» теперь могут погрузится в глубины базовых исследований.
«Плюс фундаментальная физика, особенно сейчас в связи с тем, что закончилась ЦЕРН, вот эти все западные проекты, и сюда возвращается огромное количество людей, большая часть — это люди из «Курчатовского института», — подчеркнул глава центра.
Как раз накануне встречи пришло сообщение: с нашими учеными, которые работали в Швейцарии над созданием и экспериментами Большого адронного коллайдера, завершили сотрудничество. Зато в России их ждет много работы. Через несколько лет у нас будет лучшая исследовательская инфраструктура. В «Курчатовском институте» работает программа по созданию нескольких совершенно разных мегаустановок. Разработана так называемая «ядерная батарейка» — мобильный реактор малой мощности, что может автономно обеспечивать энергией поселки в Арктике и на севере страны. Есть разработки и для космоса.
«Мы летаем сегодня в космос, как Мюнхгаузен на ядре. У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка, и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять. Так вот, у нас сегодня есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу, совершенно иные возможности, это для полета в дальний космос. Это первое. И, например, есть лунная станция на принципе батарейки „Селена“, прототип ее тоже», — сообщил Ковальчук.
Еще одно важное направление работы — природоподобные технологии. Вот мозг, например, работает эффективнее современных вычислительных систем. Компьютер, пусть самый мощный на полупроводниках, потребляет огромное количество энергии, греет воздух, но в вычислительных способностях ограничен. Нужны системы и материалы, которые работают проще и эффективнее — нейроморфные.
Новые процессоры разработаны «Курчатовским институтом». Энергии они потребляют в тысячу раз меньше, сделаны из новых, разработанных здесь же материалов.
«То есть любая вещь — материал. Любая. А чтобы создать материал, нужна энергия. То есть и энергетика, и материаловедение — это два вечных цивилизационных приоритета», — подчеркнул Ковальчук.
«А душа?» — поинтересовался президент.
«И третий приоритет — это душа и интеллект, совершенно верно. Вот и все. Вот эти три, которыми мы теперь, я скажу вам, обладаем, я думаю, одними из лучших в мире, потому что, если бы мы не умели этого делать, мы бы не вышли в космос и не сделали бы атомную энергетику», — ответил руководитель «Курчатовского института».
Целый спектр разработок, о которых несколько лет назад могли говорить лишь в теории. В 2008 году по указу президента запустили проект создания национальных лабораторий «Курчатовского института». Теперь Михаил Ковальчук представил отчет, как сам сказал, «перед прыжком». Каким, впрочем, обсуждали уже не перед включенными камерами.
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