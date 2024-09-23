В центре Москвы горит историческое здание

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 23 0

На месте ЧП работа.т экстренные службы.

В центре Москвы горит историческое здание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Каллиникова

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В центре Москвы горит здание конца XIX века. Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания зафиксирована на кровле на площади 150 квадратных метров. 

На месте ЧП работа.т экстренные службы.  В настоящее время проводится вскрытие металлических конструкций.

Как сообщили в департаменте транспорта столицы в Telegram-канале, из-за пожара перекрыто движение в Большом Черкасском переулке и на улице Ильинка.

Сведений оп пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Рублевке сгорело «Место силы» Волочковой, Бузовой, Шаляпина и других звезд шоу-бизнеса.

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