«Просто мать года»: дети Бородиной недовольны ее отношениями с Сердюковым

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 20 0

Дети Бородиной недовольны ее отношениями с Сердюковым

Фото, видео: Instagram*/borodylia;Telegram/ Ксения Бородина/ borodylia_tg; 5-tv.ru

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Телеведущая настолько без ума от своего возлюбленного, что не замечает никого вокруг.

Старшая дочь блогера Ксении Бородиной сделала матери замечание, когда та громко играла с Николаем Сердюковым. Забавный момент телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале.

На видео Бородина и Сердюков по правилам игры должны были успеть ударить друг друга по рукам. Телеведущая повышала голос и причитала, бурно реагируя на действия Сердюкова.

Со стороны за всем наблюдала ее старшая дочь Маруся, которая отчитала мать за шум, и напомнила ей, что наверху спит младшая.

«Мам, у тебя есть еще одна дочь, и она спит наверху», — сказала Маруся.

Но девочку все равно разбудили, и она спустилась вниз, чтобы присоединиться к общему веселью. И даже исполнила забавный танец.

Действия Бородиной также не понравились ее подписчикам. В последнее время они все чаще критикуют, что она выставляет свой роман на всеобщее обозрение, хоть раньше придерживалась принципа «счастье любит тишину».

«Все на камеру… игра закончится когда-нибудь и все»;

«Маруся умничка, сделала замечание матери, что есть еще дочь и она спит, а Бородиной пофиг, она в любовь играет. Просто мать года», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как долго продлится любовь Бородиной с Сердюковым.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена

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