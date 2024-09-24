Смешал алкоголь и таблетки: житель Омска разнес пожилой матери голову молотком
Житель Омска разбил матери голову молотком после приема лекарств со спиртным
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Как выяснили правоохранители, мужчина болен и принимает средства от судорог.
Житель Омска едва не забил насмерть молотком свою мать после того, как принял лекарство с алкоголем. Об инциденте рассказали в управлении Следственного комитета (СК) России по Омской области.
По версии следствия, днем 22 сентября 45-летний житель дома по улице Менделеева в Омске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытался убить свою 66-летнюю мать. Мужчина нанес пожилой женщине несколько ударов молотком по голове, после чего она смогла обратиться к соседям за помощью.
Пенсионерку госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.
В распоряжении 5-tv.ru появились шокирующие кадры расправы. На них видно, как мужчина настигает свою жертву в подъезде и с остервенением наносит ей удары, пока она не перестает сопротивляться. Затем он уходит, а женщина несколько мгновений остается неподвижной, после чего с трудом поднимается. На ее голове и теле видна кровь.
Сейчас мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В суд направлено ходатайство о его заключении под стражу.
Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Уже установлено, что нападавший болен и незадолго до случившегося принял лекарства от судорог, которые смешал с алкоголем.
Источник 5-tv.ru рассказал, что мужчина страдает галлюцинациями и навязчивой идеей о том, что он последний человек на земле и должен себя убить. Перед тем как напасть на мать, он нанес увечья себе, но потом решил, что должен прекратить род человеческий, убив еще и пожилую женщину.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженный молотком и ножом школьник напал на одноклассников под Иркутском.
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