Под прикрытием: агент ЦРУ 14 лет накачивал женщин снотворным и насиловал их

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 10 0

Бывшего агента ЦРУ приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование 28 женщин

Под прикрытием: агент ЦРУ 14 лет накачивал женщин снотворным и насиловал их

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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У мужчины обнаружили более 500 фото и видео разных женщин в бессознательном состоянии. На снимках фигурировали 28 жертв.

К 30 годам тюрьмы приговорили Брайана Джеффри Рэймонда. Бывший агент ЦРУ (Центральное разведывательное управление США) в течении 14 лет накачивал женщин снотворным и насиловал в разных странах, пишет New York Post.

Под следствие 48-летний мужчина попал в 2020 году, когда на балкон его квартиры в Мексике выбежала обнаженная женщина и стала звать на помощь. Сотрудникам полиции он объяснил все просто: это недоразумение. А на следующий день он вернулся в США. Расследование после его отъезда решили не закрывать.

Вскоре у Брайана обнаружили более 500 фото и видео обнаженных женщин в невменяемом состоянии. Каких-то он снимал просто, с какими-то занимался сексом. Все преступления он совершал на квартирах, которые ему арендовали по работе.

На материалах обнаружили 28 жертв. Причем 20 из них считали мужчину близким другом или джентльменом и узнали о случившемся с только после разговора с сотрудниками ФБР. Будущих жертв мужчина находил на сайтах знакомств.

Также следствие установило, что Брайан регулярно читал статьи о сочетании разных видов снотворного и алкоголя — его интересовал эффект от подобных «коктейлей».

В ноябре 2023 года мужчина признал себя виновным по четырем из 25 предъявляемых ему пунктов. Он извинился перед девушками и сказал, что «берет на себя всю полноту ответственности за совершенное».

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