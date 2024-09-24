Финский зоопарк досрочно вернет двух панд КНР из-за проблем с туристами

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

Животные останутся в Финляндии до конца осени.

Финский зоопарк досрочно вернет двух панд КНР из-за проблем с туристами

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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Финский зоопарк досрочно вернет Китаю двух панд, которые прибыли в страну в 2018 году по 15-летнему договору аренды. Об этом сообщает Yle со ссылкой на руководство зоосада.

«Панды Луми и Пюрю досрочно вернутся из зоопарка Яхтяри в Китай в течение этого года», — говорится в сообщении.

Руководство финского зоопарка объяснило, что эта ситуация связана с рядом факторов: пандемия коронавируса, уменьшение туристического потока, рост инфляции и процентных ставок на фоне конфликта на Украине.

По словам гендиректора зоопарка Арья Вялиахо, в финском зоосаде панды останутся до конца осени, а затем их поместят на карантин перед отправкой на Родину.

В 2019 году в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд в Россию из Китая прибыли Диндин и Жуи, а уже в августе 2023 года у них родилась первая в России большая панда — Катюша.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что панде Катюше из московского зоопарка исполнился один год.

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