«Взаимоуважительные отношения»: Матвиенко о сотрудничестве России и Турции

Председатель Совфеда провела встречу со спикером Великого нацсобрания Нуманом Куртулмушем.

Россия ценит проверенное в трудные времена партнерство с Турцией, а также позицию Анкары по наращиванию сотрудничества с Москвой. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она провела встречу со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках его визита в РФ.

«Мы высоко ценим вашу личную позицию, позицию наших турецких партнеров в пользу наращивания сотрудничества с Россией по широкому спектру направлений. И ваш нынешний визит также является подтверждением этому», — сказала она.

РФ видит рост международного, регионального авторитета Турции и высоко ценит проверенные «в трудные времена, взаимоуважительные отношения» с Анкарой. Речь идет и о многоплановом экономическом, гуманитарном партнерстве двух стран.

Матвиенко вместе с тем указала на укрепление и расширение отношений двух стран благодаря усилиям президентов РФ и Турции — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Динамика их контактов высока.

«Полагаем, что одной из главных задач парламентариев является законодательное обеспечение, парламентские усилия по выполнению тех договоренностей, которые достигаются на уровне глав наших государств», — добавила председатель Совфеда.

Кроме того, Матвиенко выразила уверенность в том, что визит спикера парламента Турции в Россию поспособствует развитию комплекса отношений двух стран и «придаст новый импульс парламентскому измерению межгосударственных отношений».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция открыто заявила Западу, что не намерена придерживаться курса ЕС и НАТО. Такие тайные намеки западным странам в своих речах делает Реджеп Эрдоган.