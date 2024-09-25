«Я еле сижу»: Лариса Гузеева сообщила о проблемах со здоровьем

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 41 0

Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье перед ответственными съемками

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Левитин; Instagram*/_larisa_guzeeva; 5-tv.ru

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Полный съемок график телеведущая менять не планирует.

Телеведущая Лариса Гузеева сообщила о плохом самочувствии перед ответственной съемкой. О проблемах со здоровьем она рассказала в личном блоге.

Сейчас заслуженная артистка России занята на съемках телевизионного шоу. Пока Ларису готовили к эфиру, к ней зашла сотрудница из творческой группы и сделала комплимент на счет внешнего вида. Хоть звезда и была рада видеть девушку, но на комментарий ответила резко отрицательно.

«Почему нужно заболеть, блин, перед самой ответственной съемкой? Какая я красивая? Я еле сижу», — ответила Гузеева.

Телеведущая всегда ответственно относилась к работе. В начале этого года она разбила лоб, когда потеряла сознание и упала на кафельный пол. Но отменять съемку она не стала, замаскировала поврежденный след и пошла работать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова дерзко ответила назвавшей ее выскочкой Салтыковой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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