Дело не в пельменях: в продуктах отравившейся семьи под Красноярском нет превышения вредных веществ

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Эксперты не выявили в отобранных пробах продуктов, которыми питалась отравившаяся семья из Красноярского края, превышения вредных веществ. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по региону в Telegram-канале со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии.

«По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено», — говорится в сообщении.

Также в ходе лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели не были выявлены превышения нормируемых значений.

Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело: опрашиваются свидетели и выясняются причины отравления семьи, из-за которого умерли четверо детей. Предполагается, что россияне употребили в пищу продукты с неизвестным токсическим веществом или вдохнули пары спрея от насекомых.

Семейная трагедия в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в тот же день. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Как заявляла мать погибших детей, посторонних веществ в блюда она не добавляла, приправой пользовалась только во время приготовления курицы. Позднее стало известно, что приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших.

«В рамках проводимых экспертиз имеется прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — сообщили в прокуратуре.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что производитель дихлофоса начал проверку после гибели детей под Красноярском.