В РФ одобрили закон о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола

Документ был принят депутатами Госдумы в первом чтении.

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона, запрещающий усыновление или опекунство детей из России для граждан стран, где разрешена смена пола. Авторы инициативы предложили внести изменения в Семейный кодекс РФ.

В частности, согласно документу, усыновлять и брать под опеку детей из России запрещается гражданам стран, где «разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства».

В начале лета уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления детей иностранцами. Уже фиксируется спад такой тенденции. Так, за последние два года количество усыновлений иностранцами сократилось примерно на 90%. В 2022 году 57 детей обрели семьи в Европе, а в 2023-м всего шесть. Причиной является ухудшение отношений с Западом, отметила Львова-Белова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ утвердило перечень стран, нарушающих традиционные ценности. В список вошли 47 государств, в том числе большинство членов НАТО и Украина.