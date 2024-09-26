«Предупреждение Путина»: как Запад отреагировал на изменение ядерной доктрины РФ

На Западе с тревогой отреагировали на заявление Владимира Путина о пересмотре ядерной доктрины России. Многие ведущие СМИ назвали агрессивной риторику нашей страны. Хотя документ стал ответом на растущие военные угрозы, а также размышления о том, чтобы разрешить Украине бить ракетами вглубь России. Реакцию изучил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Ведущие западные медиа соревнуются в заголовках: «Атаки на неядерные страны» от The Washington Post, «Последнее средство» — это уже The Republic. Но чаще всего мелькает слово «предупреждение»: «Владимир Путин предупреждает Запад». Как будто о том, что на угрозы в свой адрес Россия может ответить, там узнали только сейчас, хотя сами вроде бы пытаются провести причинно-следственные связи.

«Изменение доктрины последовало за предупреждением Путина США и другим союзникам по НАТО о том, что разрешение Украине использовать поставляемое Западом оружие большей дальности для нанесения ударов по российской территории будет означать, что Россия и НАТО находятся в состоянии войны», — пишет The Washington Post.

До этого главные организаторы конфликта на Украине удобно прикрывались — все решения, мол, Киев принимает сам, а мы только помогаем. Теперь же связь между исполнителем и заказчиком установлена конкретно. Это и есть ключевой пункт изменений в ядерной доктрине.

«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — заявил Путин.

Другие предложенные положения не менее важны. Это и расширение перечня вооружений, применение которых против России может запустить механизм ядерного ответа, и полноценное включение Белоруссии под российский ядерный зонтик. Все это — четкий сигнал не только для Вашингтона, но и самых фанатичных его сателлитов. И правда, глава польского МИДа на Генассамблее ООН от вопросов наших журналистов заспешил на выход.

По сумбурности ответов понятно, что инструкция сверху еще не спущена. Администрация Байдена выдерживает театральную паузу. Слишком много хлопот и так доставляет очередной визит Зеленского. Тот продолжает просить деньги и оружие, рекламирует «план победы», а заодно повторяет новую мантру о том, что Россия якобы готовится атаковать украинские АЭС. Явно не понимая, что ядерные ставки теперь — куда выше.

Тема Украины становится для Белого дома в полной мере токсичной. Перед выборами задача демократов — выставить себя пацифистами. И даже разговоры о возможной ядерной эскалации с Россией в их планы явно не входят. Отсюда и недовольство так называемым «планом победы» Зеленского.

В США его критикуют пока на уровне анонимных источников в администрации. В Европе же хотя бы некоторые открыто признают: если все прошлые «планы» провалились, зачем рисковать ядерной войной с Россией ради нового?

«Мы должны честно задаться вопросом, являются ли поставки западных вооружений на Украину рациональными. Очевидно, что они не имели смысла, потому что не изменили ситуацию на поле боя и не приблизили нас к миру», — уверен министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Приблизить у Запада пока получилось только потенциальный обмен ядерными ударами. Причем изменения в российской доктрине подкреплены развитием нашей ядерной триады, которая теперь будет нацелена на все возможные угрозы, а не только на их источник.

«Неважно, какого размера страна, если у вас есть американская база, например, в Финляндии, то Финляндии нужно ожидать удара и быть готовой к этому. Так что, знаете, я думаю, что НАТО в целом в последнее время скорее уменьшило безопасность своих стран-членов, чем повысило ее», — считает подполковник армии США в отставке Эрл Рассмуссен.

Просто цели повысить безопасность с помощью НАТО никогда и не стояло, только расширить влияние самих США. Вот только сейчас проявляется побочный эффект — вместе с номинальной «коллективной» безопасностью вполне может наступить реальная коллективная ответственность.