Сергей Собянин одобрил создание нового предприятия в ТиНАО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Оно будет расположено в Краснопахорском районе округа.

Сергей Собянин одобрил создание нового предприятия в ТиНАО

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Новое предприятие в Краснопахорском районе ТиНАО Москвы будет создано согласно одобренным на заседании Президиума Правительства столицы планам. Об этом сообщил мэр города Серей Собянин.

«Одобрили планы по созданию свыше четырех тысяч новых рабочих мест. Инвесторы возведут фабрику по производству элементов каркаса и отделки в Краснопахорском районе ТиНАО и многофункциональный бизнес-центр в районе Фили-Давыдково ЗАО», — написал он в своем Telegram-канале.

Собянин также сообщил, что на заседании было принято решение о развитии трех участков в Москве. В СВАО будет построено жилье, гостиница, подстанция скорой помощи, а в ЮАО — некапитальный торгово-бытовой объект и новая недвижимость, в том числе гостиница.

Также был утвержден проект строительства и реконструкции дорог в ТиНАО вблизи 249-го километра ЦКАД.

«В результате будет проще добраться к промышленному парку „Сенькино“ и населенным пунктам Краснопахорского района, где живет свыше 35 тысяч человек», — уточнил мэр Москвы.

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