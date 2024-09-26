Суд приговорил Алексея Панина* к шести годам колонии общего режима

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 557 0

Актер обвиняется в публичном оправдании терроризма.

Суд приговорил Алексея Панина* к шести годам колонии общего режима

Фото: Вышинский Денис/ТАСС

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Суд заочно приговорил актера Алексея Панина* к шести годам колонии общего режима, сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Во втором Западном окружном военном суде состоялось заседание по делу сбежавшего из РФ артиста. Он обвиняется в публичном оправдании терроризма. Также суд постановил запретить Панину администрировать сайты сроком на три года.

Лингвистическая и психологическая экспертизы подтвердили вину Панина. Экспертам удалось установить положительную реакцию артиста на теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымском мосту, в котором погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой.

«Не могу скрыть радости от того что Украина разбомбила Крымский мост», — писал тогда беглый артист в своих социальных сетях.

Следствие уточнило, что по итогам проведенного расследования и экспертиз вина Панина полностью доказана.

Актер проживает за границей. В настоящее время актер находится в международном розыске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Алексея Панина.

* — признан иностранным агентом в России; внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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