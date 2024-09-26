Уход за лицом осенью: как вернуть коже чистоту и упругость

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 33 0

Дерматокосметолог Вощук: вернуть упругость коже лица помогут плотные кремы

Уход за лицом осенью: как вернуть коже чистоту и упругость

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После лета ее защитные функции ослабляются, возникает сухость и чувствительность.

Вернуть упругость коже лица, сухой и чувствительной после лета, помогут плотные и питательные кремы. Об этом в беседе aif.ru рассказала врач-дерматокосметолог Анна Вощук.

Немаловажным фактором является и состав косметических средств. Эксперт советует обращать внимание на наличие нескольких компонентов.

«Хорошо, если в составе средства будут гиалуроновая кислота, глицерин, церамиды и пантенол — компоненты, удерживающие влагу», — отмечает Вощук.

Для жирной и комбинированной кожи специалист рекомендует легкие увлажняющие кремы с себорегулирующим действием, например, фруктовыми кислотами или ниацинамидом. А вот о домашних процедурах вроде масок из огурцов лучше забить, так как эффект их всегда непредсказуем, они могут вызвать аллергию, стать причиной возникновения акне или раздражения кожи.

Что касается избавления от пигментных пятен, здесь могут быть полезны сыворотки с такими активными веществами как ретинол, кислоты и витамин C.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, из каких действий должен состоять ежедневный уход за кожей лица осенью.

+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
92.39
-0.47 103.48
0.07
Луна без курса: как лучше провести 26 сентября

Последние новости

17:13
Важны длина и толщина: как определить идеального мужчину по пальцу
17:01
Владельцев сети хостелов в Петербурге задержали за регистрацию 900 нелегалов
16:38
Нашли избитым и запуганным: мужчину 24 года держали в рабстве под Тюменью
16:26
Треть мировой экономики: в Москве проходит энергетическая неделя стран БРИКС
16:17
Импульсивные экстраверты или скрытные интроверты: можно ли определить преступника по характеру
16:06
Развитие конфликта на Ближнем Востоке: Ирак ударил по Израилю

Сейчас читают

Врачи объяснили запах тухлой рыбы от человека
SHAMAN сообщил о разводе с супругой: «Наше совместное решение»
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака