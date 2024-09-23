«Опускается на 2200 метров»: в РФ разработали подводный аппарат для контроля «Голубого потока»

Об этом глава «Курчатовского института» рассказал президенту Владимиру Путину.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» разработал подводный обитаемый аппарат, позволяющий контролировать работу газопровода «Голубой поток». Такое заявление сделал его глава Михаил Ковальчук в ходе встречи с президентов РФ Владимиром Путиным.

«Мы сейчас разработали по заказу „Газпрома“ подводный обитаемый аппарат на двух человек, который опускается на 2200 метров. Это для контроля газопровода турецкий „Голубой поток“», — сказал он.

Создан аппарат на производственном объединении «Северное машиностроительное предприятие». Путин, в свою очередь, подчеркнул, что на такую же глубину в свое время он опускался на озере Байкал.

На встрече с президентом Ковальчук также рассказал о разработке прототипов ракетных двигателей для полетов в дальний космос. Они обеспечивают совершенно иную тягу и возможности, подчеркнул глава центра. По его словам, освоение космоса связано как с разработкой новых двигателей, так и с применением подходящих материалов. В этой связи у «Курчатовского института» есть два приоритета — энергетика и материаловедение.

Третьим приоритетом центра, как позднее согласился Ковальчук с Путиным, является интеллект и душа, которые позволят ученым создать в России атомную энергетику и обеспечить выход в космос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создается уникальная научная инфраструктура, которая позволяет работать на переднем крае науки дома. РФ вкладывает сотни миллиардов рублей в разработку установок MegaScience, строится нейтронный исследовательский реактор. Через три года в России заработает свой бюджетный космический интернет, который будет доступен в любой точке страны.