«Опускается на 2200 метров»: в РФ разработали подводный аппарат для контроля «Голубого потока»

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Ковальчук: в России разработали подводный аппарат для контроля «Голубого потока»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Об этом глава «Курчатовского института» рассказал президенту Владимиру Путину.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» разработал подводный обитаемый аппарат, позволяющий контролировать работу газопровода «Голубой поток». Такое заявление сделал его глава Михаил Ковальчук в ходе встречи с президентов РФ Владимиром Путиным.

«Мы сейчас разработали по заказу „Газпрома“ подводный обитаемый аппарат на двух человек, который опускается на 2200 метров. Это для контроля газопровода турецкий „Голубой поток“», — сказал он.

Создан аппарат на производственном объединении «Северное машиностроительное предприятие». Путин, в свою очередь, подчеркнул, что на такую же глубину в свое время он опускался на озере Байкал.

На встрече с президентом Ковальчук также рассказал о разработке прототипов ракетных двигателей для полетов в дальний космос. Они обеспечивают совершенно иную тягу и возможности, подчеркнул глава центра. По его словам, освоение космоса связано как с разработкой новых двигателей, так и с применением подходящих материалов. В этой связи у «Курчатовского института» есть два приоритета — энергетика и материаловедение.

Третьим приоритетом центра, как позднее согласился Ковальчук с Путиным, является интеллект и душа, которые позволят ученым создать в России атомную энергетику и обеспечить выход в космос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создается уникальная научная инфраструктура, которая позволяет работать на переднем крае науки дома. РФ вкладывает сотни миллиардов рублей в разработку установок MegaScience, строится нейтронный исследовательский реактор. Через три года в России заработает свой бюджетный космический интернет, который будет доступен в любой точке страны.

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