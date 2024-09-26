«Не трогайте Олю»: Крид поддержал Бузову в скандале с Салтыковой
Крид поддержал Бузову в скандале с Салтыковой на вокальном шоу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Артист публично выразил свою позицию.
Рэпер Егор Крид встал на сторону певицы Ольги Бузовой в ее скандале с коллегой Ириной Салтыковой, разгоревшемся во время съемок вокального шоу на федеральном канале. Об этом сообщает 7Дней.ру со ссылкой на стрим певца.
«Не трогайте Олю Бузову», — сказал Крид на стриме, включив в ее поддержку трек WI-FI.
Сама Бузова, польщенная таким поведением коллеги, не осталась в стороне и публично поблагодарила его.
«Егор всегда и навсегда. Вот, что значит хороший музыкальный вкус», — ответила певица.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова дерзко ответила Ирине Салтыковой. На одном вокальном шоу певица, сидящая в жюри, раскритиковала выступление своей менее опытной коллеги. Салтыковой не понравилось выступление Бузовой и она назвала ее «выскочкой». Исполнительница хита «Мало половин» не стала долго томить с ответом. Она написала, что была лучшего мнения о Салтыковой и не собирается ей ничего доказывать. Будет ли развиваться конфликт звезд — покажет только время.
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