Третьей мировой войны не избежать? Чем обернется противостояние Израиля и Ливана

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 050 0

Аналитик Михайлов: конфликт Израиля и Ливана может перерасти в третью мировую

Фото, видео: Reuters/Aziz Taher; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Военные эксперты рассказали, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

Обострившееся противостояние между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла» вряд ли перерастет в полномасштабную войну в ближайшие две недели. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 5-tv.ru.

Однако, по словам специалиста, ситуация все же находится на грани войны.

«Я считаю, что война на грани. Мы можем увидеть новую большую войну на Ближнем Востоке, и для США это плохо, тем более Соединенные Штаты сейчас объявили о том, что предупредили Израиль не разрушать инфраструктуру Ливана, так как это приведет ко всем прорывам линий. То есть американцы тоже боятся этой ситуации», — подчеркнула эксперт.

По словам Михайлова, США будут оказывать всестороннюю поддержку Израилю. Кроме того, большая часть средств, предназначенная Украине, будет направлена стране.

Эксперт отмечает, что в поддержку Ливана может выступить объединение всех шиитских группировок. Более того, на защиту государства также встанет Иран.

«В случае объединения как государств шиитского пояса, так и шиитских группировок, военизированному Израилю не поздоровится. И я думаю, что это может привести к началу той самой Третьей мировой войны, о которой все говорят», — сказал Михайлов.

По словам военного эксперта, данное противостояние не несет опасности для России, а наоборот — «оттягивает внимание мировых игроков» от российско-украинского конфликта. Он считает, что в случае войны на Ближнем Востоке Запад направит все свои военные ресурсы в поддержку Израиля и значительно уменьшит поставки киевскому режиму.

Декан ФСНиМК Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов также высказал свое мнение по этому поводу. В беседе с 5-tv.ru он заявил о полной готовности Израиля к возможной войне. По его словам, Ливан значительно уступает своему оппоненту.

Reuters/Amr Abdallah Dalsh; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

«Во-первых, военный потенциал Израиля выше. Во-вторых, за ним фактически поддержка всего Запада. В-третьих, Израилю разрешается все с точки зрения пренебрежения международным правом, разрешаются жертвы среди мирного населения. Те преступления, которые совершает Израиль с точки зрения гуманитарного права — все это оправдывается или на это закрываются глаза в мировом общественном мнении и в мировой прессе, поскольку они контролируются в основном западной стороной», — объяснил Шатилов.

Имея такие благоприятные условия, Израиль провоцирует своих ближневосточных соседей на войну. Кроме того, по мнению Шатилова, своими действиями государство пытается «втянуть в войну Иран».

 

«Мне кажется, одна из главных задач — это именно оттянуть Иран от России, потому что, на мой взгляд, победа России в СВО больше беспокоит штаты и Израиль, чем даже наличие ядерного оружия у Ирана», — резюмировал Шатилов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрдоган сравнил премьера Израиля с Гитлером за удары по Ливану.

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