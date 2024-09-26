Третьей мировой войны не избежать? Чем обернется противостояние Израиля и Ливана
Аналитик Михайлов: конфликт Израиля и Ливана может перерасти в третью мировую
Фото, видео: Reuters/Aziz Taher; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Военные эксперты рассказали, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.
Обострившееся противостояние между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла» вряд ли перерастет в полномасштабную войну в ближайшие две недели. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 5-tv.ru.
Однако, по словам специалиста, ситуация все же находится на грани войны.
«Я считаю, что война на грани. Мы можем увидеть новую большую войну на Ближнем Востоке, и для США это плохо, тем более Соединенные Штаты сейчас объявили о том, что предупредили Израиль не разрушать инфраструктуру Ливана, так как это приведет ко всем прорывам линий. То есть американцы тоже боятся этой ситуации», — подчеркнула эксперт.
По словам Михайлова, США будут оказывать всестороннюю поддержку Израилю. Кроме того, большая часть средств, предназначенная Украине, будет направлена стране.
Эксперт отмечает, что в поддержку Ливана может выступить объединение всех шиитских группировок. Более того, на защиту государства также встанет Иран.
«В случае объединения как государств шиитского пояса, так и шиитских группировок, военизированному Израилю не поздоровится. И я думаю, что это может привести к началу той самой Третьей мировой войны, о которой все говорят», — сказал Михайлов.
По словам военного эксперта, данное противостояние не несет опасности для России, а наоборот — «оттягивает внимание мировых игроков» от российско-украинского конфликта. Он считает, что в случае войны на Ближнем Востоке Запад направит все свои военные ресурсы в поддержку Израиля и значительно уменьшит поставки киевскому режиму.
Декан ФСНиМК Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов также высказал свое мнение по этому поводу. В беседе с 5-tv.ru он заявил о полной готовности Израиля к возможной войне. По его словам, Ливан значительно уступает своему оппоненту.
Reuters/Amr Abdallah Dalsh; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru
«Во-первых, военный потенциал Израиля выше. Во-вторых, за ним фактически поддержка всего Запада. В-третьих, Израилю разрешается все с точки зрения пренебрежения международным правом, разрешаются жертвы среди мирного населения. Те преступления, которые совершает Израиль с точки зрения гуманитарного права — все это оправдывается или на это закрываются глаза в мировом общественном мнении и в мировой прессе, поскольку они контролируются в основном западной стороной», — объяснил Шатилов.
Имея такие благоприятные условия, Израиль провоцирует своих ближневосточных соседей на войну. Кроме того, по мнению Шатилова, своими действиями государство пытается «втянуть в войну Иран».
«Мне кажется, одна из главных задач — это именно оттянуть Иран от России, потому что, на мой взгляд, победа России в СВО больше беспокоит штаты и Израиль, чем даже наличие ядерного оружия у Ирана», — резюмировал Шатилов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрдоган сравнил премьера Израиля с Гитлером за удары по Ливану.
- 25 сент
- Израиль атаковал поселение Муайсара на севере Ливана
- 25 сент
- «Куда складывать тела?» — ливанцы рассказали, как живут под ударами Израиля
- 24 сент
- Израиль объявил о начале новой волны ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане
- 23 сент
- Израильский удар застиг известного ливанского журналиста в прямом эфире
- 23 сент
- Президент Израиля опроверг причастность государства к взрывам пейджеров в Ливане
- 22 сент
- Без США не обошлось? Кто стоит за взрывами пейджеров в Ливане
- 21 сент
- Израиль нанес удары по 400 пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане
- 20 сент
- «Израиль может попробовать»: начнется ли Третья ливанская война
- 19 сент
- Истребители ЦАХАЛ атаковали 30 пусковых установок и другие объекты «Хезболлы»
- 18 сент
- Триггер для потери контроля: в Кремле допустили эскалацию на Ближнем Востоке после взрывов пейджеров
Читайте также
48%
-0.47 103.48
0.07
Нашли ошибку?