Мировое потребление угля в 2023 году достигло рекордных показателей
Китай использует 56% от общего мирового запаса этого вида топлива.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Уголь. По данным канадской компании Visual Capitalist именно на это топливо сейчас приходится четверть всего производства энергии. Это превышает совокупный вклад всех не ископаемых источников энергии. Лидер по спросу на уголь — Азиатско-Тихоокеанский регион (83% от общего объема использования) и, в частности, Китай — он сжигает почти половину угля.
Однако интересно другое. В прошлом году добыча в мире достигла самого высокого уровня за всю историю (8,7 млрд тонн). Эксперты связывают это с возросшими потребностями Старого Света. То есть Европа говорит о зеленой повестке, а сама сжигает миллионы тонн угля. А что еще им делать, если газ дорогой и его просто не хватает?
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве проходит энергетическая неделя стран БРИКС. На энергетическом рынке Запад — давно в аутсайдерах, а правят бал страны межгосударственного объединения. На них приходится львиная доля мировой добычи угля, нефти, газа, производства электроэнергии.
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